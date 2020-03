Kulmbach vor 7 Stunden

Pandemie

Corona: Vermutlich keine weiteren Schüler erkrankt

In Kulmbach gibt es keine neuen Coronafälle. Die zweite Hälfte der Ergebnisse, die von den Abstrichen der Gymnasiasten gemacht wurde, ist negativ. Das teilte das Landratsamt am Donnerstag in einer Pressekonferenz mit.