Kulmbach vor 1 Stunde

Absage

Corona: Auch die Motorrad-Sternfahrt in Kulmbach fällt aus

Die 20. Motorrad-Sternfahrt in Kulmbach wird wegen der Corona-Krise abgesagt. Das teilte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag mit. Er kündigte aber an: " Das Jubiläum wird im April 2021 nachgeholt".