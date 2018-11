Comedy made in Kulmbach: Von der Kunst, Menschen zum Lachen zu bringen

Zwei Worte sind ihr Markenzeichen und so etwas wie die Zündschnur einer garantierten Lachsalve: "Ach Gooood!" Fans wissen, was dann kommt - Comedy, mitten aus dem Leben gegriffen, frech, witzig, immer auf den Punkt, nie unter der Gürtellinie. Wenn Roland Jonak und Manfred Spindler als "Das seltsame Paar" auf der Bühne stehen, ist eines sicher: Das wird ein lustiger Abend! 30 Jahre machen die beiden das nun schon, und ihr Publikum bekommt einfach nicht genug von ihnen.

Eine private Feier oder ein Saal voller Leute - das Duo ist flexibel, stellt sich auf jede Situation ein, bezieht sein Publikum in das Geschehen ein. Das ist eines der Geheimnisse des Erfolgs, aber nicht das einzige: Roland Jonak und Manfred Spindler, das sind zwei Typen wie du und ich. Sie lesen und hören, was sich politisch und gesellschaftlich im Land tut. Daraus entstehen Geschichten, die uns zum Lachen bringen. Weil sie eben nicht nur zwei Gaudiburschen sind, sondern scharfsinnige Beobachter, die mit einem Augenzwinkern ins Lächerliche ziehen, was uns ärgert, nervt oder aufregt. Probleme einfach weglachen? Das seltsame Paar macht's möglich.

Dass sie einmal Tausende Zuschauer unterhalten würden, hätten sich die beiden nicht träumen lassen, als sie sich im Januar 1989 erstmals im Fasching als Oma und Opa kostümierten und lokalpolitische Satire mit einem Schuss Blödsinn würzten. Dieser Mix kam an und wurde zum Grundstein einer Karriere, die sich nicht aufs Kulmbacher Land beschränkte.

Angefangen hatte das Ganze bereits einige Monate früher: "Am 11.11.88 haben wir beschlossen, die Idee zu verwirklichen", erinnert sich Roland Jonak. "In den Wochen davor hatten wir aus einer spontanen Laune heraus beim Theater Kulmbach mitgespielt: Bei dem Stück ,Die Lokalbahn' unter der Regie von Wolfram Gittel haben wir gemerkt, das ist was für uns."

Die ersten Auftritte bei den Prunksitzungen des Kulmbacher Faschingskomitees waren ein großer Erfolg. Es folgten regelmäßige Engagements beim Fassmann-Fleischmann-Fest der Kulmbacher Brauerei und viele andere Veranstaltungen. Das Traumpaar Spindler/Jonak wurde schnell einem großen Publikum bekannt. Jedes Jahr dachten sie sich neue Figuren aus, und die Zuschauer lachten Tränen.

"Bei unserem ersten Fassmann-Fleischmann-Fest hatten wir noch ordentlich die Hosen voll", erzählt Spindler. "Wir waren und sind ja bis heute Amateure, und sollten dort mit einer ganzen Stunde Programm auftreten - nach einer Profiband und einem Profi-Entertainer!"

Sie hätten sich keine Sorgen machen müssen: Alles lief bestens. Elf Jahre lang waren die Komödianten fürs FFF gesetzt.

Zum Selbstläufer wurden in der Folge die legendären "Gaudibrettla": 15 Jahre lang bestritten "Die Stänkerer" und "Das seltsame Paar" gemeinsam diese abendfüllende Veranstaltungsreihe. Die Karten waren lange im Voraus ausverkauft.

Viele Jahre haben Manfred Spindler und Roland Jonak von einer eigenen Kleinkunst-Bühne geträumt. Dieser Wunsch ging 2012 mit dem Kleinkunst-Brettla (KKB) in Untersteinach in Erfüllung, das sich zu einer festen Größe im Kulturbetrieb der Region entwickelt hat. "Das war einer unserer schönsten Erfolge", sagt Roland Jonak.

Dass ihre Vorstellungen mehr sind als nur reine Blödelei, belegen die Kulturpreise, die die beiden abgeräumt haben: Bereits 2005 zeichneten die Kulmbacher Serviceclubs die Comedians aus, 2017 folgte der Kulturpreis der WGK Kulmbach.

Als das "seltsame Paar" vor fünf Jahren Silberhochzeit feierte, wollte es eigentlich kürzer treten. Texte und Songs schreiben, proben, die vielen Auftritte ließen kaum noch Raum für andere Dinge. Ganz aufzuhören, kam Spindler und Jonak jedoch nicht in den Sinn. Noch immer sind sie mit einem einstündigen Programm in ihren Paraderollen unterwegs: Alfons und Friedel von der Putzkolonne werden bayernweit bei Festen, Geburtstagsfeiern und Firmenjubiläen gebucht.

"An ein abendfüllendes neues Programm hatten wir eigentlich nicht mehr gedacht", sagt Manfred Spindler. Und trotzdem gibt es jetzt eines: Zum 30-jährigen Bühnenjubiläum laden die beiden wie in alten Zeiten ein zu einem Lachabend. Das Publikum darf sich freuen auf ein Best of der Kulmbacher Kultkomiker, die sich auch als exzellente Musiker einen Namen gemacht haben. So wird es neben Highlights der bisherigen Karriere auch bislang Unveröffentlichtes und ein paar ganz neue Lieder geben - die besondere Spezialität der Comedians.

Karten für die Jubiläumsvorstellungen am 16., 23. und 30. März sowie am 6. und 13. April im Kleinkunst-Brettla Untersteinach gibt es ab sofort auch in der Geschäftsstelle der Bayerischen Rundschau im Kressenstein.