Caspar Walter Rauh machte aus Kulmbach das Tor zur Welt

Riesiges, blau schillerndes Firmenlogo





Lebensgefährliche Operation





Elbdampfer am Main





Behandlung gegen Kunst





Horst Lohse (75) ist gebürtiger Kulmbacher. Nach dem Abitur 1964 studierte er an der pädagogischen Hochschule Bayreuth, ab 1972 am Orff-Institut, dem Salzburger Mozarteum und der Hochschule für Musik in Würzburg. Er e ist einer der bekannten deutschen Komponisten für moderne Musik. Mit seiner Frau Sabine betreut er den künstlerischen Nachlass von Caspar Walter Rauh.

Ein Spaziergang mit Horst Lohse auf den Spuren seines Schwiegervaters durch Kulmbach "Kunst für den öffentlichen Raum war für meinen Schwiegervater ein Horror", meint Horst Lohse. "Es ist das Unbehagen eines Künstlers, der sein Eigentliches in Zeichnungen und Radierungen sieht und aus wirtschaftlichen Gründen zu der Plackerei des Steinchensetzens gezwungen ist."Wir stehen am Kulmbacher Bahnhof und schauen auf das riesige, blau schillernde Firmenlogo der Kulmbacher Spinnerei, das selbst 24 Jahre nach Stilllegung des Betriebs die Blicke auf sich zieht. Wer weiß, dass es von Caspar Walter Rauh stammt? Der obere Teil der Figur zeigt einen mittelalterlichen Spinnrocken, unten ist er in einem Zahnrad verankert - das Signet der 1863 gegründeten mechanischen Baumwoll-Spinnerei.In den Kreis eingeschrieben ist ein stilisiertes "KSP". Rauh verbindet elegant die Vergangenheit mit der Gegenwart. Den Auftrag für ein Logo an der Fassade des siebenstöckigen Erweiterungsbaus hat er Ende der 1960er erhalten. Aus heutiger Sicht steht das Firmenzeichen für das letzte Aufbäumen des Betriebs gegen die Billigimporte aus dem Ausland.Die riesige Figur zu setzen, war für den Künstler eine herkulische Herausforderung. "Mein Schwiegervater musste, unterstützt von zwei Maurern, auf einem schwankenden Gerüst in 30 bis 40 Metern Höhe balancieren. Es war manchmal lebensgefährlich", erinnert sich Horst Lohse, der die Arbeiten verfolgt hat. "Er hat Glassteine und -splitter in unterschiedlichen Größen, Formen und Farbschattierungen, von Weiß, Grau bis Schwarz, in allen Blautönen, bereitgehalten. Das Glas wurde nicht einfach auf die vorhandenen Keramikplatten aufgemörtelt - das hätte keinen dauerhaften Halt garantiert. Die Platten mussten ausgeschlagen oder ausgefräst werden. Alles musste flächenbündig sein. Es war eine Knochenarbeit."Warum keine einheitlichen Formteile aus Keramik? "Die Figur hätte langweilig und kalt ausgesehen. Rauh wollte eine lebendige Fassade schaffen, die sich mit den leicht blau verspiegelten Fenstern vereinigt. Das ist ihm gelungen."Nächste Station ist das Goldene Feld, Ecke Schützenstraße. Vermutlich fällt den wenigsten ein Mosaik auf, das sich am Altbau der Firma Raps findet. 1956 erhielt Rauh den Auftrag für eine Fassadendekoration. Die Firma Raps, die als Hamburger Auslagerungsbetrieb zunächst provisorisch in der leerstehenden Sandler-Mälzerei im Grünwehr untergebracht war, begann 1953 mit einem Neubau am Goldenen Feld. Drei Jahre später wurde Kulmbach Hauptsitz des Gewürzmittelherstellers.Rauhs Idee, ein Mosaik in polygonaler Form, hat bei Adalbert Raps Anklang gefunden. Es wirkt dynamisch: im oberen Dreieck die Skyline von Hamburg, im unteren Kulmbach mit der Plassenburg . Die Raffinesse besteht in dem Spiel mit den Spitzen: Die Türme der Altstadt mit Rathaus, Petrikirche, Rotem Turm und Plassenburg sind von einem satten Grün eingefriedet und von einer goldenen Aura umgeben. Dagegen ragen die Schlöte, Masten und Verladekräne des Hamburger Hafens, der Michel und die Hochbauten in einen wilden Himmel.Die Farben sind quietschbunt, von strahlender Fröhlichkeit. Lohse erinnert sich: "Mein Schwiegervater hat sich das Rohglas immer aus der Immenhütte in Kemnath kommen lassen. Die Glaskuchen hat er in der Kohlenbachgasse mit dem Glasschneider in winzigen Formen geschnitten. Dabei war Werkstatt stets dick mit Staub bedeckt." Die Botschaft ist klar: Hamburg, das Tor zur Welt, rückt an die Tore Kulmbachs. Dass sich die Firma Raps von bescheidenen Anfängen der Nachkriegsjahre wirklich zu einem führenden Gewürzhersteller Europas entwickelt, konnte man in den 50er Jahren nur ahnen. Rauh hat dem früh Gewissheit verliehen.Zurück zur Georg-Hagen-Straße. Für den Neubau der Berufsschule hat Rauh 1961 Teile des Pausenhofs mit Mosaiken verkleidet. Es sind bunte Ornamente, die Heiterkeit verströmen. Die elegante goldene Uhr an der Seitenwand ist besonders fantasievoll mit Segmenten und konzentrischen Kreisen umschlossen - als habe der Künstler gewusst, dass Rolex, die Firma mit den schönsten Uhren weltweit, einst Partner der Schule sein werde.Von der Weltrichstraße auf halber Höhe zum Weiherer Berg befindet sich am Eingang eines Wohnhauses ein auffallendes Glasmosaik. Eine locker zusammenhängende Farbflächenkomposition in schillernder Schönheit. In dem Haus hat das Ärzteehepaar Adolf und Erika Gilardone seit den frühen 60er Jahren praktiziert.Eine Auftragsarbeit der Ärzte für Rauh? "Meine Schwiegereltern waren seit den 50er Jahren nicht mehr in der Krankenkasse, sie konnten einfach die Beiträge für die vierköpfige Familie nicht mehr aufbringen. Sämtliche Arztrechnungen und Kosten für Medikamente mussten sie nun aus eigner Tasche zahlen", berichtet Lohse. "Vor allem die nach 1960 einsetzende psychische Erkrankung ihres Sohnes verschlang viel Geld. Die Gilardones waren bereit, ihre ärztlichen Leistungen mit Zeichnungen, Grafikmappen und eben auch dem Mosaik entgelten zu lassen", so Horst Lohse.