Caspar Vischer sucht den Superstar

Es erfordert unglaublichen Mut, vor einem großen Publikum auf die Bühne zu treten, fand auch CVG-Leiterin Ulrike Endres. Dabei waren die vielen jungen Talente nicht nur mutig, sondern präsentierten ein sehr vielfältiges Programm. Musik- und Gesangsbeiträge wechselten mit Rezitation, darstellendem Spiel und Tanzeinlagen ab. Eine Jury - bestehend aus "Pietro Lombardi" (stellvertretender Schulleiter Mario Sattler), "Oana Nechiti" (SMV-Vertreterin Hannah Bergmann) und "Dieter Bohlen" (Carsten Renner) - gab den Teilnehmern nach jeder Darbietung ganz nach dem TV-Vorbild wohlwollende Worte mit auf den Weg.

"Du hast zwei Jahre länger Tanzerfahrung als ich, das sieht man", sagte etwa "Pietro" zu der 6-jährigen Emma Guist, die den Abend als Tanzmariechen eröffnete. Ebenfalls einen Gardetanz präsentierte Mariell Ramming (5. Klasse). Mohammad Ahmadi aus der 6b spielte etwas auf dem Klavier vor - "das Klavierspielen hat er sich selbst beigebracht", sagte Moderator Marius Michel. Nach einem Stomp-Rhythmusstück der 6. Klassen sang Elif Kaymaz das Lied "Chandelier".

"Das hätte William gut gefallen", lobte "Dieter" die Shakespeare-Rezitation von Mona Prawitz. Die Siebtklässlerin präsentierte im Gothic-Look Hamlets Monolog "Sein oder nicht sein". Ofeliya Guliyeva aus der 8. Klasse begleitete sich zum Lied "Little Me" selbst auf dem Klavier. Vinzenz Büchs aus der 9. Klasse unterhielt als Countrysänger mit humoristischem Potential mit "Country Roads" von John Denver und dem "Folsom Prison Blues" von Johnny Cash. Dafür gab es große Anerkennung von der Jury.

Nach der Pause ging das Programm fetzig mit einer Einlage der Showtanzgarde weiter - Hits der 80er, 90er und von heute wurden tänzerisch exakt umgesetzt, akrobatische Einlagen inklusive. Noch zwei Mal durften die Zuschauer Ofeliya Guliyeva auf der Bühne bewundern, einmal an der Gitarre, wobei sie sich erst vor kurzem das Spielen selbst beigebracht hat, und einmal mit verbundenen Augen am Klavier mit ihrer Eigenkomposition "Talentforum".

Gesanglich beeindruckend der Beitrag von Theresa Dauer (Q11), die mit "Mio babbino caro" einen Abstecher in die Welt der Oper bot; neugierig stimmte eine Szene aus dem Drama "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui" des Oberstufentheaters, das im März zur Aufführung kommt.

Auch in diesem Jahr hatte Organisatorin Kathrin Krebs wieder ein paar ehemalige Schüler zum Talentforum des CVG zurückgeholt, die sich mit Gesangseinlagen beteiligten. Nunus und Emre Batmaz ließen sich von Mustafa an der Gitarre zu "Use Somebody" begleiten, und Johannes Weiß und Niklas Schwarz brachten zwei Stücke von den Red Hot Chili Peppers und von Jimi Hendrix.

Moderator Marius Michel gab allen Akteuren noch einen weisen Spruch von Emil Zola mit auf den Weg: "Der Künstler ist nichts ohne Begabung, die Begabung ist nichts ohne Arbeit."