Bürgermeister Hermann Anselstetter (SPD) räumte gleich zu Beginn der ersten Vergaben ein: "Mir fällt ein Stein vom Herzen, denn wir sind von Kostenexplosionen verschont geblieben. Wir hatten keine merkwürdigen Ausreißer und sind weitgehend im Rahmen der Kostenschätzungen geblieben." Vorerst wurden in der Marktgemeinderatssitzung am Dienstagabend neun Hauptgewerke für das neue Bürgerzentrum vergeben, die alle mit den Fachplanern abgestimmt wurden. Als sehr erfreulich bezeichnete es Anselstetter, dass 94 Prozent der Aufträge in die Region gehen. Das sei eine Bereicherung für die Handwerksfirmen.

Die Abbrucharbeiten gehen an die Firma BEA-Consulting, Chemnitz/Wittgensdorf, zum Angebotspreis von 81 596 Euro; Rohbauarbeiten: Richter, Stammbach (398 979 Euro); Gerüstbauarbeiten: Kolbenschlag, Bayreuth (22 257 Euro); Zimmererarbeiten: Röder, Neuenmarkt/Hegnabrunn (79 930 Euro); Dachdeckerarbeiten: Münster, Kulmbach (46 760 Euro); Aufzugsanlage: Schmidt & Söhne, Bayreuth (42 192 Euro); Elektroinstallation: Elektrohaus Wanderer, Neuenmarkt (327 988 Euro); Heizung: Hartung, Bad Berneck (124 897 Euro); Lüftung: Hartung, Bad Berneck (74 040 Euro); Sanitär: Hartung, Bad Berneck (65 482 Euro).

Für die Erweiterung der "Herbert Kneitz Kindertagesstätte" um eine Krippen-, Kindergarten- und Hortgruppe erfolgten die Vergaben für die Fachplaner der Bereiche Heizung, Sanitär, Elektroinstallation und Statik. Der Fachbereich Heizung/Lüftung/Sanitär ging an das Ingenieur-Büro Schlösser, Plauen, zum Angebotspreis von 35 297 Euro. Für die Elektroinstallation ist das Kulmbacher Ingenieur-Büro EPlan zuständig (Honorar 38 221 Euro), und um die die Tragwerksstatik wird sich das Büro IBP, Kulmbach, kümmern (Honorarkosten 48 256 Euro).

Straße wird ab 11. April saniert

Die Arbeiten für die dringend notwendige Sanierung der Ortsstraße "Schorgasttal" erledigt die Guttenberger Straßenbaugesellschaft GmbH zum Angebotspreis von 36 947 Euro. Wie Bürgermeister Hermann Anselstetter dazu mitteilte, hat der Bauausschuss die Dringlichkeit der Maßnahme bei einem Ortstermin erkannt. Mit den Arbeiten, die eine Woche dauern werden, wird am 11. April begonnen. Die Oberflächensanierung erfolgt ab der "Werner's Bruck" bis zur "Alte Mühle".

Am Gemeindehaus Herbert-Kneitz-Straße 6 wird am Haupteingang noch ein Vordach aus stabilem Glas mit Edelstahlschienen angebracht. Die Kosten bezifferte Bürgermeister Anselstetter auf 7281 Euro. Zum Abschluss gebracht werden die begonnenen Sanierungsarbeiten der Toiletten im Rathaus. Nach dem ersten Stock ist jetzt das Erdgeschoss an der Reihe. Der gemeindliche Bauhof wird bei einer Reihe von Arbeiten mithelfen, doch die Sanitärarbeiten wurden an die Gebhardt GmbH, Wirsberg, zum Angebotspreis von 6998 Euro vergeben. Die Fliesenarbeiten erledigt der "Blättla-Mo", Stadtsteinach (6475 Euro).

Gemeinderat in Kürze

Straßensperrungen Die B 303 zwischen Himmelkron und Ludwigschorgast wird im Sommer in zwei Streckenabschnitten (mit der Kreuzung Neuenmarkt-Wirsberg als Schnittpunkt) saniert. Diese Arbeiten werden rund fünf Wochen in Anspruch nehmen. Die Marktgemeinde hat das Staatliche Bauamt in diesem Zusammenhang erneut gebeten, im Bereich der Wohnbebauung von Wirsberg einen lärmmindernden Asphaltbelag zu verwenden. Für drei Wochen wird auch die Staatsstraße 2183 im Bereich der Firmengruppe Gammisch bis zur Eisenbahnbrücke saniert und für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Ausbildung Großzügig reagierte der Marktgemeinde auf einen Antrag des DLRG-Ortsverbandes Wirsberg, der zwei seiner Mitglieder zur Verbesserung des Wachdienstes im Schwimmbad auf Schulung schicken will. Dafür entstehen Gesamtkosten von rund 3100 Euro, die der Markt Wirsberg übernimmt. Das gleiche gilt für die Ausbildung einer Übungsleiterin zur Aqua-Fitness-Trainerin für 372 Euro. Spielplätze Für den Spielpatz in Neufang wird eine Spielturmkombination angeschafft. Die Kosten belaufen sich auf 5793 Euro. Für 541 Euro wird für den Spielplatz am Hopfengarten eine Federwippe bestellt.