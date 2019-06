Bürgermedaillen für Roland Schnaubelt und Georg Weisath

Roland Schnaubelt, sagte Bürgermeister Ralf Holzmann in seiner Laudatio, ist die Feuerwehr Rugendorf. Ein halbes Jahrhundert war er nicht nur für den Brandschutz in seiner Heimatgemeinde aktiv, sondern darüber hinaus auch als Kreisbrandmeister (KBM) für den ganzen Landkreis. Ab 1967 zunächst als einfacher Feuerwehrmann engagierte er sich in den weiteren Jahren bis 2017 nicht nur für die eigene Ausbildung, sondern wurde selbst Ausbilder für den FFW-Nachwuchs als KBM im Landkreis Kulmbach. Auch heute ist Schnaubelt noch nicht im Feuerwehr-Ruhestand. Nach 30 Jahren als Vorsitzender des Rugendorfer Feuerwehrvereins ist er in diesem Jahr für eine weitere Amtsperiode gewählt worden.

Wie Schnaubelt als Schreinermeister mit eigenem Betrieb engagierte sich auch der Gastwirt Georg Weisath aus Zettlitz neben seiner Verantwortung als Unternehmer auch für die Allgemeinheit. "Musik ist mein Leben" würde Weisaths Lebensmotto am besten beschreiben, sagte Bürgermeister Holzmann in seiner weiteren Laudatio. Die Rugendorfer Dorfmusik, selbst Kulturpreisträger des Landkreises, hat er maßgeblich zu dem gemacht, was die Kapelle heute ist: einen der hervorragenden Klangkörper im Landkreis. Von 1987 bis 2004 hat er das Blasorchester selbst geleitet, sich um die Ausbildung des Nachwuchses bemüht, Konzertreisen organisiert und Konzerte in seinem Anwesen in Zettlitz veranstaltet. Weiterhin war er einer der Gründer des Förderervereins für die Musikschule Kulmbach. Weiterhin leitet Weisath seit 1976 den örtlichen Posaunenchor und spielte jahrelang die Orgel in der Kirche St. Jakob und St. Erhard.

Wie die Führungsmannschaft der Feuerwehr im Landkreis Roland Schnaubelt, so gratulierte auch die Dorfmusik ihrem nach wie vor aktiven Musiker Georg Weisath zur Verleihung der Bürgermedaille, indem sie die Festveranstaltung im Haus der Jugend musikalisch umrahmte.

Den Gratulationen schloss sich auch Landrat Klaus Peter Söllner an. "Die beiden haben nie geklagt oder gejammert, sondern immer vorwärts gedacht", umschrieb Söllner deren Engagement mit launigen Worten. Beide hätten sich vielmehr aus eigenem Antrieb dafür eingesetzt, dass es im Feuerwehrwesen beziehungsweise in der Musik vorwärts geht.

Wie die beiden Bürgermedaillenträger trugen sich auch Jean-Daniel Zeter und Fernand Schmitt ins Goldene Buch der Gemeinde ein. Sie sind die Hauptinitiatoren der mittlerweile 15-jährigen Freundschaft zwischen Rugendorf und Stutzheim-Offenheim im Elsass. Die Gemeinde liegt in der Nähe von Straßburg. Man habe sich gegenseitig besucht und, aus Rugendorfer Sicht, bei den französischen Freunden viel Herzlichkeit und Gastfreundschaft erfahren, gemeinsam musiziert. "Wir sind hier zu Hause", kommentierte Zeter die Rugendorfer Gastfreundschaft.