Bürgerliste Himmelkron hat das Bürgermeisteramt im Visier

Die neu gegründete Bürgerliste Zukunft Himmelkron wird bei der Kommunalwahl im März 2020 mit einem eigenen Kandidaten oder einer eigenen Kandidaten für das Bürgermeisteramt antreten. Das hat Wilhelmine Denk, ehemals Sprecherin der Bürgerinitiative gegen ein neues Gewerbegebiet und nun Vorsitzende der Bürgerliste, bekannt gegeben.

Über Namen wird derzeit bei der Bürgerliste nur intern gesprochen. Nach der Nominierungsversammlung am Freitag, 15. November, ab 19.30 Uhr im Gasthaus Opel in Himmelkron soll es aber Klarheit geben. An diesem Abend sollen auch die 16 Bewerber für die Gemeinderatsliste nominiert werden.

Die Bürgerliste Zukunft Himmelkron besteht erst seit wenigen Wochen. Am 14. Oktober wurde der Verein gegründet, der aus einer Bürgerinitiative hervorgegangen ist. Jene Bürgerinitiative hatte sich formiert, um die Ausweisung eines neuen Gewerbegebietes an der Bundesstraße 3003 zu verhindern. Nach Ansicht der Bürgerinitiative ist so ein Gewerbegebiet nicht nötig, das es in Himmelkron noch genug Baulücken gibt. Die negativen Auswirkungen auf Mensch und Natur wären beträchtlich.

Im Mai dieses Jahres waren die Himmelkroner dann zur Abstimmung aufgerufen. Zu entscheiden war zwischen einem Ratsbegehren "Zukunft erfolgreich gestalten" und einem Bürgerbegehren "Für den Erhalt der Himmelkroner Kulturlandschaft". Beide Begehren erreichten das sogenannte Quorum und wurden angenommen. Letztlich unterlag die Bürgerinitiative dann ganz knapp in der Stichfrage.

Die neue Bürgerliste, die nun erstmals bei einer Kommunalwahl antritt, macht sich weiterhin gegen das Gewerbegebiet stark, setzt sich aber unter andere auch für Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr und für Maßnahmen gegen die Verödung des alten Ortskernes und ein besseres kulturelles Angebot ein.