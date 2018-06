Brummifahrer fuhr offenbar jahrelang illegal quer durch Europa

Gefälschte Papiere



Weil er den Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, hielten Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth am Mittwochmittag den 51-jährigen Georgier an, der mit seinem spanischen Sattelzug auf der Autobahn 9 unterwegs war.Bei der Kontrolle zeigte der Mann einen falschen Führerschein und einen gefälschten Ausweis vor. Die Überprüfung seiner Fingerabdrücke ergab schließlich, dass vor einigen Jahren in Deutschland ein Asylantrag abgelehnt worden und er anschließend untergetaucht war. Mit seinen gefälschten Papieren verschlug es ihn nach Spanien, wo er als Kraftfahrer für eine Spedition arbeitete und somit trotz Verbots illegal in ganz Europa unterwegs war.Die gefälschten Papiere wurden sichergestellt, der 51-Jährige musste eine Sicherheitsleitung bezahlen und Deutschland umgehend verlassen.Während der mehrstündigen Abstandskontrolle auf der Autobahn bei Himmelkron mussten insgesamt 29 Trucker beanstandet werden. Während 19 ausländische Fahrer sofort zur Kasse gebeten wurde, erhalten die Deutschen demnächst Post von der Bußgeldstelle.