Brennender Mülleimer verursacht Feuer in Himmelkron

In einem Mehrfamilienhaus in Himmelkron geriet am Dienstag gegen 11 Uhr ein Mülleimer in Brand. Das Feuer griff innerhalb kurzer Zeit die Dämmung und das Dach des Wintergartens an.

Zum Glück blieben alle drei Hausbewohner ohne größeren Verletzungen und konnten selbst bis zum Eintreffen der Feuerwehr Himmelkron das Feuer unter Kontrolle bringen.

Da sich jedoch alle drei Personen eine leichte Rauchgasvergiftung zugezogen hatten, kamen sie vorsorglich zur Überprüfung ins Klinikum Kulmbach.

Die Feuerwehr musste die restliche Dämmung abtragen und das Gebäude lüften. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 50 000 Euro.