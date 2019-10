Brand in Reihenhaus in Marktleugast - Seniorin vergisst Gegenstände auf Herd

Am Freitagabend (4. Oktober 2019) brach ein Feuer in einem Reihenhaus in Marktleugast aus. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 83-Jährige Bewohnerin mehrere Gegenstände auf ihren brennenden Schwedenofen gelegt.

Gegenstände auf Herd gelegt: Nachbarin bemerkt Rauchentwicklung Diese fingen Feuer und begannen zu brennen. Eine Nachbarin bemerkte den Rauch und rief die Feuerwehr. 60 Einsatzkräfte brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Der entstandene Schaden liegt lediglich bei 50 Euro. Außer den Gegenständen auf dem Herd ist kein Schaden entstanden.