Brand in Lösauer Wohnhaus war schnell gelöscht

Am Sonntag gegen 20 Uhr mussten die Wehren aus Kulmbach und Lösau ausrücken. Nachdem ein Deckenstrahler in einem älteren Wohnhaus Feuer entfacht hatte, waren auch Teile der Holzdecke und ein Balken in Brand geraten. Anwohner und Nachbarn hatten das Hauptfeuer bereits unter Kontrolle, als die Wehrkräfte am Einsatzort eintrafen.

Der Angriffstrupp des Löschfahrzeuges erledigte die Restlöscharbeiten und öffnete die Zwischendecke vom Dachboden aus. Danach erfolgte eine Nachkontrolle mit der Wärmebildkamera. Die Feuerwehr Lösau unterstützte die Arbeiten der Kulmbacher Einsatzkräfte und baute vorsichtshalber eine Löschwasserversorgung auf. Gegen 21.30 Uhr wurde das Objekt an die Besitzer wieder übergeben.