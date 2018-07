BMW-Fans treffen sich in Himmelkron

"BMW Scene"-Magazin vor Ort



Sie sind treue Fans der Marke mit dem weiß-blauen Propeller-Logo, sie lieben ihre Fahrzeuge, pflegen und veredeln sie. Tief, breit und schnell lautet das Motto vieler BMW-Fahrer, für die das Wochenende im Zeichen zweier Jubiläen steht: 20. Internationales BMW- und Mini-Treffen und 30-jähriges Bestehen des BMW-Clubs Oberfranken.Gefeiert wird am Freitag und Samstag, 6. und 7. Juli, wie immer auf dem Parkplatz der Gaststätte "Fichtelgebirgshof" in Himmelkron . "Im Durchschnitt kommen jedes Jahr rund 300 Fahrzeuge", sagt Club-Vorsitzender Jürgen Mayer aus Pegnitz, der sich wie viele Fans auf das Event freut, bei dem vor allem die Tuning-Szene vertreten ist.Der Freitag steht in erster Linie im Zeichen von meet and greet, ab 18 Uhr sind ein gemeinsames Beisammensein und Party angesagt. Zelten ist ausdrücklich erlaubt, zumal die Teilnehmer aus ganz Deutschland kommen.Offizieller Beginn des Treffens ist am Samstag gegen 9 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt werden auch Besucher eingelassen und öffnen die Stände der Aussteller. Zu ihnen gehören die Firmen MX Motorsports, die Maxklusiv GmbH mit dem BMW I8, Bling Style Pflege-Produkte, DC CarPorns (Fotos/Videos), ME-Felgenshisha (Raucher-Lounge) und K & E Audio (dB-Messung, Auspuff, HiFi).Besonders stolz ist Jürgen Mayer, dass auch das Magazin "BMW Scene" mit Chefredakteur Frank Schwichtenberg vertreten ist. "Er wird zehn VIP-Cars in einem abgesperrten Bereich präsentieren und dann auch selbst prämieren."Insgesamt stehen rund Siegerpokale zur Verfügung, unter anderem für das schönste Bobby Car, für die Teilnehmer mit der weitesten Anreise, den größten Club, das älteste Fahrzeug und die besten Fahrer im Car Limbo-Wettbewerb. Wer in den Kategorien DB-Messung, Auspuff und HiFi glänzen kann, darf ebenfalls eine Trophäe mit nach Hause nehmen, die Siegerehrung ist gegen 16.30 bis 17 Uhr geplant.Nachdem auch das Wetter mitspielen wird, steht für die BMW-Fans einem schönen Wochenende mit vielen Gleichgesinnten nichts im Wege.