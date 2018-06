Blaicher trotzen Wetter und WM und feiern entspannte Kerwa

Zwei findige Urgewächse





Spannung vor dem Anstich





Alte Lieder und lustige Geschichten



Der offizielle Anstich musste zwar kurzerhand in den Bräuhaussaal verlegt und das Samstagabendprogramm gänzlich abgesagt werden, aber beim Radfahrtag und beim Kerwa-Ausklang mit Wirtshaussingen am Sonntag blieb der Biergarten trocken, die Blaicher feierten wunderschönes entspanntes Fest.Beinahe hätte es heuer gar keine Blaicher Kerwa gegeben. Wenn da nicht zwei findige Urgewächse gewesen wären, deren Familiengeschichte eng mit diesem Stadtteil verbunden ist. Doris Eber ist die Tochter der legandären "Schmied'n"-Wirtin Elfriede Frank, Bernhard Sauermann ist nach einer familiären Fleisch- und Wurstvergangenheit seit nunmehr fast drei Jahrzehnten maßgeblich am Auf- und Umbau des Mönchshofs beteiligt.Ihnen beiden und der hinter ihnen stehenden Mannschaft galt der besondere Gruß von Rudolf Streng, als er die zahlreichen Gäste zum Anstich begrüßte. Der Zweite Vorsitzende des Beirats im Museumsverein dankte den beiden Initiatoren für ihr Engagement: "Sie haben recht, die Blaicher Kerwa darf nicht sterben - und darum sind wir heute Abend alle hier!"Das große Aufgebot an Kreis- und Stadträten wertete Streng als klares Bekenntnis zum Mönchshof und der hier gepflegten Biertradition.Nur ein paar ganz Verwegene hielten es am Freitagabend im wunderschön gerichteten Biergarten aus, die anderen zog es in den Bräuhaussaal, als OB Henry Schramm mit launigen Worten von seiner immerwährenden Angst vor dem Kerwa-Anstich in der Blaich erzählte: "Der Anstich hier war mir schon so oft misslungen, dass ich letztendlich davon überzeugt war, dass die das Fass vorher immer extra geschüttelt haben."Der stellvertretende Landrat Jörg Kunstmann beschwor die Qualität der Blaicher Kerwa. Er gratulierte den Verantwortlichen für die kluge Entscheidung, das Fest in dieser etwas abgespeckten Form stattfinden zu lassen. Auch er hatte lustige Erinnerungen an diverse feuchte Fehlversuche beim Ringen mit dem Fass.Die Spannung stieg, man fieberte dem Fassanstich entgegen und manch einer brachte sich hinter einer Säule in Sicherheit. Aber diesmal ging kein Tröpfchen daneben. "Fast schad' drum", wie ein Gast bemerkte.Durch den Abend führten Thomas Schönheiter und Detlef Hoffmann, die mit Liedern aus den 60er und 70er Jahren genau den Nerv der Gäste trafen. Von Cat Stevens über Leonard Cohen , Simon & Garfunkel bis zu den Beatles ging ihr Repertoire - und am späten Abend sogar bis zu Freddy Quinn Ein regelrechtes Wunschkonzert gab es am Sonntagabend beim "Wirtshaussingen" mit Ralf Bayerlein am Schifferklavier und Helmut Wohlrab mit der Gitarre. Museumsmitarbeiter Ulrich Deichsel hatte selbst gemachte Liederbücher dabei und führte launig durch den Abend.Angestimmt wurden Lieder, die man schon lange nicht mehr gehört hatte und gerne mal wieder mit Inbrunst singen wollte: "Die kleine Kneipe", "Griechischer Wein", oder "Schuld war nur der Bossanova".Ralf Bayerlein hatte noch einen Freund mitgebracht, der die Gäste mit kleinen Geschichten zwischendurch erheiterte. Ferdinand Weiß zog die Leute in seinen Bann, bezauberte mit seinen kleinen Geschichten, die oft eine unerwartete Wendung nahmen. Nach einem Liedermarathon von vier Stunden endete eine wunderschöne Kerwa.