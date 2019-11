Kulmbach vor 2 Stunden

Insektensterben

Biologe: "Nur ein Systemwandel wird uns retten"

Die Situation ist erschreckend: 75 Prozent der Insekten sind schon tot. Wenn das weltumfassende Massensterben nicht aufgehalten werden kann, droht ernsthafte Gefahr. Andreas Segerer, Oberkonservator an der Zoologischen Staatssammlung München, übte nun in Kulmbach heftige Kritik an der Politik.