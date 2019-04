Bierkrug-Sammler treffen sich in Kulmbach

Manche sammeln Briefmarken, andere Münzen. Die Mitglieder des Krugsammlerclubs "Alte Germanen" sammeln alte Bierkrüge. 1982 gründeten mehrere "Gesinnungsgenossen" eine Gemeinschaft zur Förderung des Sammelns von alten Krügen. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Vereins hervor.

Zurzeit hat der Club eigenen Angaben zufolge ca. 250 Mitglieder aus der gesamten Bundesrepublik, mehreren Ländern Europas und den USA. "Innerhalb unserer Sammlergruppe werden meist Krüge aus dem Herstellungszeitraum zwischen 1600 und 1920 gesammelt", betont Georg M. Ploegert, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Das Sammelgebiet erstreckt sich dabei unter anderem auf Reservistenkrüge aus der Kaiserzeit, Mettlacher Bierkrüge, Zunft-Bierkrüge, hochwertige Brauereikrüge, Studenten-Bierkrüge, Glasbierkrüge und vieles mehr.

Schwerpunktmäßig wird zum Zwecke der Kontaktförderung zweimal im Jahr eine Großtauschbörse abgehalten. Hierbei werden Krüge aller Art zum Tausch oder Verkauf angeboten und im gleichen Maße auch angekauft. "Unsere Tauschbörsen umfassen circa 40 Verkaufstische und werden von etwa 200 Sammlern und Gästen besucht. Die zum Kauf oder Tausch kommenden Krüge bewegen sich hauptsächlich in der Preislage von 50 bis 1000 Euro, in geringerem Umfang auch höher", so Ploegert.

Darüber hinaus besteht für Besucher des Sammlertreffens, bei freiem Eintritt, die Möglichkeit, Krüge mitzubringen und kostenlos von Fachleuten schätzen zu lassen. Mitglieder des Clubs erteilen Auskünfte über das Alter, den Hersteller und den Herstellungsort der mitgebrachten Krüge.

Viermal jährlich wird für die Mitglieder auch eine eigene Clubzeitschrift unter dem Titel "Alte Germanen Info" erstellt. Dort werden ausgesuchte Artikel über das Sammeln von Krügen und Wissenswertes rund um die Krüge veröffentlicht.

Der Club verfügt über weltweite Kontakte und ist an den SCI (Stein Collectors International) angeschlossen. Der Stammsitz des SCI befindet sich in den USA und umfasst circa 1200 Mitglieder.

Innerhalb des SCI werden alle Arten von Krügen gesammelt - unabhängig von deren Alter oder finanziellen Wert. Aus der engen Beziehung zu den amerikanischen Sammlern resultiert auch die Namensgebung des Sammlerclubs "Alte Germanen".

Weitere Informationen gibt es auch unter www.altegermanen-krugsammler.de