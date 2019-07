Bierfest-Montag mit kleineren Störungen

Bei sommerlichen Temperaturen war der Montag auf dem Bierfest gut besucht und der Stadel war komplett gefüllt. Die Polizeiinspektion Kulmbach wurde durch Kräfte aus Hof und Bayreuth unterstützt. Das Einsatzaufkommen war erfreulicherweise sehr gering. Die Beamten wurden zu zwei Körperverletzungsdelikten gerufen.

Bei der ersten Auseinandersetzung vor der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse Kulmbach in der Fritz-Hornschuch-Straße gerieten zwei männliche Personen zunächst in einen Streit, in dessen Verlauf ein junger Mann seinem Kontrahenten mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Diesem wurden dabei mehrere Zähne ausgeschlagen und er erlitt eine stark blutende Platzwunde an der Unterlippe. Eine Behandlung im Klinikum Kulmbach war die Folge.

Hausverbot für die Bierwoche

Kurz darauf ereignete sich in der Webergasse eine handfeste Auseinandersetzung, bei der wieder zwei junge Männer in Streit gerieten. Beide fügten sich gegenseitig Verletzungen an Kopf und Unterlippe zu, die beide durch den Sanitätsdienst behandelt werden mussten. Zudem erhielten die Personen durch die Einsatzleitung des Sicherheitsdienstes ein Hausverbot für den Rest der Kulmbacher Bierwoche.