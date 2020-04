Betrunken und ohne Führerschein mit dem Auto in die Flutmulde

Erst baute er einen Unfall, dann machte er sich aus dem Staub. Letztlich aber nutzte ihm das nichts: Nach kurzer Fahndung wurde er von der Polizei gestellt.

Gegen 20 Uhr war am Dienstag bei der Polizeiinspektion Kulmbach die Mitteilung eingegangen, dass in der Straße Am Schwimmbad ein Kleinwagen von der Straße abgekommen sei und nun beschädigt im Bereich der Flutmulde stehe. Ein aufmerksamer Anwohner hatte zudem beobachtet, dass der Fahrer zu Fuß von der Unfallstelle flüchtete.

Fahndung

Die näheren Umstände des Unfallgeschehens waren zunächst unklar. Anhand der vom Zeugen abgegebenen Täterbeschreibung wurde umgehend eine Fahndung mit mehreren Streifen der Polizeiinspektion Kulmbach sowie der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth eingeleitet. Dabei konnte wenig später ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Kulmbach festgenommen werden, auf den nicht nur die Täterbeschreibung passte, sondern der auch diverse Verletzungen aufwies, welche mit dem Unfallgeschehen eindeutig in Einklang zu bringen waren.

Der mutmaßliche Unfallfahrer stand zudem unter Alkoholeinfluss: Der Test mit dem Alkomaten erbrachte einen Wert von knapp unter 0,8 Promille. Wie sich zudem herausstellte war der junge Mann auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und machte offenbar unerlaubt eine Spritztour mit dem Auto.

Totalschaden

Am Renault Twingo entstand nach Angaben der Polizei Totalschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden. Der Unfallfahrer hatte sich nur leicht verletzt. Er wurde zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus gebracht, das er aber wenig später wieder verlassen konnte. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Laut Zeugenangaben soll sich der rote Renault Twingo mit mehreren Personen wenige Stunden vor dem Unfallgeschehen bereits auf dem Schwimmbadparkplatz befunden haben. Die Polizei Kulmbach bittet unter der Telefonnummer 09221/6090 um Hinweise zu Personen, die mit dem Unfallauto in Verbindung zu bringen sind.