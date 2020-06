Betrüger bringen Kulmbacherin um ihr gesamtes Erspartes

Es ist eine fiese Masche. Erneut haben sich am vergangenen Wochenende und am Montag unbekannte Trickbetrüger als Polizeibeamten ausgegeben. Diesmal schlugen sie in Kulmbach zu und erbeuteten einen hohen fünfstelligen Eurobetrag. Die oberfränkische Polizei warnt erneut eindringlich vor diesem Phänomen.

Am vergangenen Wochenende klingelte bei einer 81-jährige Anwohnerin des Stadtteils Ziegelhütten das Telefon. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein angeblicher Hauptkommissars der Kriminalpolizei Kulmbach.

Altbewährte Masche

Der Anrufer tischte der älteren Frau eine Geschichte auf, die der "echten" Polizei als altbewährte Masche dieser Betrüger bereits bestens bekannt ist. Angeblich sei bei festgenommenen Einbrechern eine Liste mit verschiedenen Namen und Adressen aufgefunden worden. Dabei sei auch die Anschrift der Ziegelhüttenerin aufgetaucht.

Der angebliche Hauptkommissar sorgte sich um ihren Besitz und fragte nach vorhandenen Wertgegenständen und Geldbeständen. Der falsche Polizeibeamten redete der Frau sogar ein, die örtlichen Bankangestellten würden mit den Einbrechern zusammenarbeiten.

Er überzeugte die 81-Jährige, ihr gesamtes Geld abzuheben und an einen "Polizisten" zu übergeben. Die eingeschüchterte Frau leistete den Anweisungen Folge und übergab in mehreren Treffen einen hohen, insgesamt fünfstelligen Eurobetrag an eine fremde Person.

Die Betrüger haben die Frau in der Folge um ihr gesamtes Erspartes gebracht. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kein Einzelfall

Leider handelt es sich hier um keinen Einzelfall. Immer wieder versuchen Betrüger, mit dieser oder ähnlichen Maschen an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Aus diesem Anlass wiederholen wir als Oberfränkische Polizei folgende Ratschläge: Seien Sie misstrauisch bei Anrufen, die Ihre finanzielle und/ oder persönliche Situation betreffen. Lassen Sie sich nicht von einer vertrauenserweckenden Rufnummer auf dem Display in die Irre führen. Lassen Sie sich zeitlich und emotional nicht unter Druck setzen. Erkundigen Sie sich nach dem Namen des Anrufers, der Adresse und einer Rückrufnummer. Notieren Sie sich diese Angaben. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Informieren Sie auch ältere Verwandte und Nachbarn von dieser Betrugsmasche. Wenn Sie Zweifel haben, sprechen Sie mit Verwandten, dem Ansprechpartner ihrer Bank oder informieren Sie die Polizei., notfalls unter der 110.pol