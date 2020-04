Bekommt Kulmbach ein neues Theater?

Es könnte ein neuer kultureller Impuls für die Region Kulmbach werden: Die beiden renommierten Kulturschaffenden Anja Dechant-Sundby und Sigurd Sundby haben konkrete Pläne für ein Theater in der Stadt Kulmbach. Erste Gespräche und gemeinsame Überlegungen mit der Stadt sind vielversprechend gelaufen.

Anja Dechant-Sundby und Sigurd Sundby leben für das Theater und die Schauspielerei. Nach vielen zum Teil internationalen Projekten für Film und Theater sind beide seit gut zehn Jahren in Oberfrankens Kulturszene tätig, unter anderem an der Naturbühne Trebgast. Dabei nahm der Traum von einem eigenen Theater hier in der Heimat Anjas immer konkretere Gestalt an.

"In Oberfranken gibt in Bayreuth, Bamberg oder Coburg schon eine Reihe von groß- und einzigartigen Theatern. Hinzu kommen unzählige kleinere privat geführte Häuser, die mit großer Leidenschaft betrieben werden " - sagt Sigurd Sundby. "Unser Ansatz ist eine multifunktionale kulturelle Begegnungsstätte."

"Ich bin mir sicher, dass ein Theater mit seinen kulturellen Angeboten, Projekten, Veranstaltungen und den vielen engagierten Akteuren vom Amateur bis zum Profi, die hinter all dem stehen, das kulturelle Leben einer Stadt und ihrer Region bereichern kann" sagt Anja Dechant-Sundby. "Kultur ist immer auch ein Stück Lebensqualität."

Menschen, egal welcher Herkunft, Neigung, Geschlecht oder Alter sollen eine kulturelle Heimat finden. Einen Ort, ohne Handy, Hektik oder Alltagsstress, an dem Emotionen live in allen Gefühlsrichtungen spür- und erlebbar präsentiert werden.

Bei der Suche nach dem passenden Standort hat sich das in Weismain beheimatete Ehepaar in ganz Oberfranken umgesehen. Bald geriet dabei die Stadt Kulmbach ins Blickfeld.

"Kulmbach hat sich in den letzten Jahren sehr dynamisch entwickelt. Es gibt eine rege und aufgeschlossene Kulturszene und zahlreiche Anknüpfungspunkte, wenn man z.B. an die Aktionswoche im Turbinenhaus oder die örtlichen Theatergruppen denkt. Durch den Aufbau der Uni-Fakultät wird das Thema Kultur sicher weiter an Bedeutung gewinnen" so Sigurd Sundby. Anja Dechant-Sundby ergänzt: "Zudem haben wir bei ersten Gesprächen mit der Stadt ein echtes Interesse und eine große Bereitschaft, gespürt, uns nach Kräften zu unterstützen."

Oberbürgermeister Henry Schramm bestätigt das: "Ich finde es eine ganz tolle Initiative, die sicherlich überall in Oberfranken sehr positiv aufgenommen werden würde. Umso mehr freut es mich, dass das Vorhaben in Kulmbach angegangen werden soll. Meinen Nachfolger Herrn Ingo Lehmann habe ich bereits informiert und das Projekt mit ihm andiskutiert. Ich hoffe und bitte den neuen Stadtrat nun darum, das Vorhaben zu unterstützten. Es wäre ein echter Gewinn für unsere Stadt."

Erste Kontakte mit heimischen Kulturschaffenden hat es ebenfalls bereits gegeben. Die Reaktionen, erläutert Anja Dechant-Sundby, waren dabei durchweg positiv: "Wir möchten das Projekt gerne gemeinsam mit den Akteuren vor Ort mit Leben erfüllen. Sobald es die Corona-Situation zulässt werden wir uns mit Kulmbacher Künstlern zusammensetzen, um im direkten Kontakt Ideen auszutauschen."

Auch zu möglichen Standorten im Stadtgebiet gibt es schon erste Überlegungen. Diese sollen aber erst in den städtischen Gremien erörtert werden.

Bei der konzeptionellen Ausgestaltung jedenfalls sind die Sundbys schon sehr weit. Das Angebot soll sich von klassischen Stücken über Komödien, bis hin zu aktuellen und familienfreundlichen Inszenierungen erstrecken und soll alle Interessierten über einen tiefgründigen und umfangreichen Theaterspielplan ansprechen.

Zusätzlich sollen die "Türen" für Schulen und Hobbyschauspieler geöffnet werden. Vernissagen, Handwerksausstellungen, Lesungen, Stand-Up Comedy, Musik-und Tanz-Events, Poetry-Slams, Firmenpräsentationen und außergewöhnliche Privatveranstaltungen sollen ebenfalls möglich sein.

Deshalb schwebt den beiden ein rundes, architektonisch ansprechendes multifunktionales Gebäude vor.

Ein angeschlossenes Theatercafé soll zum Verweilen, Diskutieren, und den Austausch mit den Künstlern einladen. Angestrebt wird eine Umsetzung nach ökologischen Gesichtspunkten, mit nachhaltigen Materialien aus der Region und barrierefrei gebaut. Finanziert werden soll das Projekt sowohl durch das Einwerben privater Mittel als auch durch die Akquise von Fördergeldern.

Im nächsten Schritt würde das Ehepaar Sundby seine Pläne gerne den städtischen Gremien vorstellen, zum Beispiel dem Betriebsausschuss des Tourismus und Veranstaltungsservice.

"Das inhaltliche Konzept ist nach meinem Dafürhalten durchdacht und tragfähig. Es kann wirklich etwas Außergewöhnliches entstehen. Ich sehe darin eine große Chance für Kulmbach, die sich nicht allzu oft ergibt ", so OB Henry Schramm.

"Für uns ist das eigene Theater ein Lebensprojekt, das wir mit Konsequenz und viel Herzblut angehen wollen. Wir freuen uns sehr auf Kulmbach und können es kaum erwarten, in die konkrete Planung einzusteigen", so das Ehepaar Sundby abschließend.

Hintergrund Familie Sundby:

Die kulturelle Reise der Familie Sundby begann relativ früh. Bei ihr mit 18 in Oberfranken, bei ihm bereits im Kindesalter in Norwegen. In dem von seinem Vater in Norwegen gegründeten Privattheater wurde Sigurd Sundby die Schauspielkunst im wahrsten Sinne des Wortes in die Wiege gelegt.

Neben dem Studium für kreatives Schreiben in Oslo absolvierte er noch zusätzlich ein Schauspielstudium an der Royal Scottish Academy of Music und Drama in Glasgow, das er mit der Auszeichnung des Ian Flemming Awards als bester Schauspieler beendete. Drehbücher für die Sesamstrasse und Pfarrer Braun entwickelte und schrieb er gemeinsam mit seiner Frau Anja.

Auch ihre Leidenschaft für die darstellende Kunst wurde früh geprägt und gefördert unter anderem von Günter Strack und Dieter Wedel. Unter Ihm arbeitete sie viele Jahre als Regieassistentin und konnte so einem der besten deutschen Regisseure über die Schultern schauen. Seit 2009 stellt sie ihr Talent in Inszenierungen an zahlreichen oberfränkischen Bühnen unter Beweis und konnte dabei aktiv als Theaterregisseurin mit einigen bekannten Stücken erfolgreich Einfluss nehmen.

Nach einer beruflich-aufregenden Reise quer durch Europa, hat die mittlerweile 5-köpfige Familie ihre Basis in Weismain gefunden. Das in der Region verwurzelte und geschätzte Ehepaar engagiert sich seit fast 25 Jahren mit Leidenschaft und Herzblut vor, auf und erfolgreich hinter der Bühne. Die gemeinsame Liebe zum Theater und der Kunst soll nun seine Vollendung mit einem langersehnten Lebenstraum finden. Einem eigenen Theater!

Freundschaftliche Verbindungen mit bekannten deutschen und internationalen Schauspielern und Künstlern sowie enge Verbindungen zu traditionellen Theatern werden dem Vorhaben helfen, schnell an Bekanntheit zu gewinnen.