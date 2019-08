Beim Umzug des Kulmbacher Jugendzentrums kann jeder mithelfen

Offiziell geöffnet ist das Jugendzentrum nach dem Umzug von der "Alten Spinnerei" ins ehemalige "Bockerla" im Bahnhof noch nicht. "Wir schaffen es noch nicht, einen wirklich offenen Betrieb anzubieten. Aber wir haben einen offenen Handwerksbetrieb", scherzt Leiter Stefan "Bonsai" Lehner. Wer ihn kennt, weiß, dass dies mehr als nur ein dezenter Hinweis darauf ist, dass Jugendliche herzlich eingeladen sind, um "ihr" Zentrum wieder nutzbar zu machen.

Getränke und Süßigkeiten für alle freiwilligen Helfer stehen schon parat. Die Verschönerung nach dem Umzug könnte beginnen, doch bislang ist die Resonanz verhalten.

Akkuschrauber sind geladen

In dieser Woche schauten gerade einmal vier freiwillige Helfer vorbei. "Wann wir in der nächsten Woche aufmachen, geben wir über Instagram bekannt. Mittwoch und Donnerstag auf jeden Fall - immer von 15 Uhr bis 20 Uhr kann man hier arbeiten", sagt Lehner. Der Noch-Juz-Leiter wartet mit aufgeladenen Akkuschrauber.

"Naja, die Jugendlichen sind vielleicht lieber im Schwimmbad", mutmaßt Ursula Kunzmann, langjährige Juz-Mitarbeiterin. Kurzerhand nimmt sie selbst den Schrauber in die Hand. Auch einige Freiwillige von Kulmbacher Serviceclubs sind gekommen, um mit anzupacken. Schließlich haben die Serviceclubs 3000 Euro gespendet. Geld, das für die neue Theke verwendet werden soll.

"Wir hatten jetzt über ein halbes Jahr geschlossen. Es dauert bis die Jugendlichen wiederkommen. Nach den Sommerferien war das aber schon immer so", so Lehner. "Bonsai" ist zuversichtlich, dass sich die Aktionsbereitschaft noch steigern wird. "Es ist ja offener Betrieb. Zwei oder drei haben sich für heute angesagt, vielleicht kommen sie noch."

Es gibt viel zu tun

Jeder könnte sofort loslegen. Die Jugendlichen könnten die Theke montieren, Kisten auspacken und in allen Stckwerken mithelfen, das Chaos zu beseitigen. "Oben wartet das Mädchenzimmer darauf, eingerichtet zu werden. Ich kann das nicht machen, sonst stelle ich was rein, was gar nicht geh", sagt Lehner und freut sich über jede helfende Hand. Kuchen gibt es gratis.

Die beiden ehemaligen FSJler Christian Meyer (24) und Daniel Prikodovsky (20) haben die Aufforderung verstanden. "Ich bin zwar aus Bayreuth, aber ich habe mein FSJ im Juz gemacht. Und mir hat es hier sehr gut gefallen. Es ist doch selbstverständlich, dass ich helfe", sagt Daniel Prikodovsky.

Genauso sieht Christian Meyer (24) die Sache: "Ich komme seit sechs Jahren ins Juz, weil ich die Gesellschaft mit den Leuten einfach gerne mag. Natürlich packe ich mit an."Die beiden sind sich für keine Arbeit zu schade.

Handwerker hatten einen Notfall

Meyer hat ein besonderes Faible für Musik und Veranstaltungen. "Ach, oben im Tonstudio gibt es auch noch viel zu tun", seufzt Lehner.

Auch die Bahn muss noch einige Nachbesserungen vornehmen. Die Handwerker, die Kühltheke, Spülmaschine, Spülbecken und Kühlung anschließen sollten, hatten einen Notfall. "Das wird jetzt bald erledigt", so Lehner. Außerdem muss dringend ein Hygienewaschbecken mit automatischem Wasserhahn installiert werden.

Kein zweites Berlin

Die Theke und der Cafébetrieb sind die ersten Dinge, die im neuen Juz funktionieren sollen. Aus diesem Grund bindet Lehner auch alle Kräfte im unteren Bereich. Erst dann beginnt die Arbeit im Obergeschoss, im Mädchenzimmer, im Aufenthaltsraum.

"Einen festen Termin, wann wir endgültig öffnen, möchte ich nicht nennen - nicht, dass wir den verschieben müssen wie beim Berliner Flughafen", sagt der Leiter. Letztlich hänge alles von den Jugendlichen selbst ab.