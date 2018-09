Bei Feuerwehrübung in Baumgarten stand auch die Jugend ihren Mann

Es ist 18.20 Uhr am Mittwochabend, als die Feuerwehrsirene im beschaulichen Baumgarten ertönt. Keine fünf Minuten später ist das Feuerwehrauto aus Lehenthal zu hören - und nach zehn Minuten heißt es "Wasser marsch!"

Es ist Feuerwehr-Aktionswoche im Kulmbacher Land, und auch die Wehren aus Baumgarten, Lehenthal und Grafendobrach beteiligten sich an den Schauübungen. "Wir waren jetzt sehr schnell vor Ort, aber man muss auch berücksichtigen, dass es sich um eine angekündigte Übung handelte", sagt Yves Wächter, Pressesprecher der Feuerwehren. Normalerweise würde es wohl fünf Minuten länger dauern.

32 Einsatzkräfte dabei

In Baumgarten heißt es für die 32 Einsatzkräfte, einen fiktiven Scheunenbrand zu löschen der auf den nahen Wald übergreifen könnte. Schläuche werden ausgelegt und miteinander verbunden, zudem kommen zwei Tragkraftspritzenanhänger zum Einsatz, die mit einem Traktor an ihren Einsatzort gebracht werden. "Diese Anhänger sind gut für den ländlichen Bereich geeignet", erklärt Yves Wächter. "Mit ihnen kann auch das Wasser aus Bächen oder Teichen gezogen werden, sie sind nicht an einen Hydranten gebunden."

Die Handgriffe des Trupps sitzen, und auch der Nachwuchs wird mit eingebunden und gefordert. Der 17-jährige Max Weigel richtet mit Nick Walke (14) einen Wasserschlauch auf das Umfeld der Scheune , um eine Feuerausbreitung zu verhindern. Mit 15 hat Max bei der Wehr angefangen, sein Vater ist auch dabei. Sein Kumpel Nick macht auch seit zwei Jahren mit und tritt damit in die Fußstapfen von Papa und Opa. "Zum Glück haben wir noch keinen echten Brand miterlebt", sagen sie. Ihr Engagement für die Feuerwehr macht Spaß, der Teamgeist sei toll. "Und bei ein oder zwei Treffen pro Monat müssen wir auch nicht viel Freizeit opfern."

Der Druck ist ganz schön groß - im Schlauch

Etwas jünger ist der zwölfjährige Tony Michel, der mit seinem Patenonkel Matthias Michel an einem etwas kleineren Schlauch steht. Der Druck ist ganz schön groß, aber Tony hat alles im Griff. "Ich finde es cool und auch wichtig, bei der Feuerwehr dabei zu sein", sagt der junge Mann.

Natürlich seien auch Mädchen und Frauen herzlich willkommen, die Zeiten, da die Feuerwehr eine reine Männerdomäne war, seien zum Glück vorbei. "Manche Feuerwehren bieten eine Kinderfeuerwehr ab sechs Jahren an, ab zwölf Jahren startet die Jugendarbeit, bei der die Jugendlichen langsam angeleitet werden."

Ab 16 werden sie dann für den Einsatz ausgebildet, in dem sie ab 18 eigenverantwortlich tätig werden dürfen. Aktuell hat die Feuerwehr Lehenthal, Baumgarten und Grafendobrach insgesamt knapp 60 aktive Mitglieder.