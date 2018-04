Bayreuther rastet nach fünf Maß auf der Kulmbacher Bierwoche total ausgerastet

Dieser Ausraster nach einem Besuch der Kulmbacher Bierwoche kommt einem 34-jährigen Mann aus Bayreuth teuer zu stehen. Zuerst lief er am Bahnhof auf der Suche nach einem Zug nach Bayreuth über die Schienen, dann fiel er ins Gleisbett. Als ihm Polizisten helfen wollten, ging er auf sie los, bedrohte und beleidigte sie heftig.





"Es tut mir aufrichtig leid"



Dabei wollten ihm die Beamten doch nur helfen und aus seiner misslichen Situation befreien. Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Bedrohung in mehreren Fällen hat ihn das Amtsgericht Kulmbach zu einer Geldstrafe in Höhe von 130 Tagessätzen zu jeweils 40 Euro (5200 Euro) verurteilt. Der Mann hatte damals fast drei Promille Alkohol im Blut.



Sichtlich geknickt saß er auf der Anklagebank. Ihm war die Sache absolut peinlich. "Es tut mir aufrichtig leid, es war doch nicht meine Absicht, jemanden zu beleidigen", sagte er. Bei der für die Bahn zuständigen Bundespolizei in Bayreuth hatte er sich schon entschuldigt.





Kein alltäglicher Einsatz



Im Gerichtssaal entschuldigte er sich noch einmal bei den Beamten. Das Ganze war ihm vor allem auch deshalb unangenehm, weil er selbst im Nebenjob als Security-Mitarbeiter tätig ist. "Ich habe oft genug selbst mit solchen wie mir zu tun", sagte er. Die Beamten hatten die Todesdrohungen gegen sie allerdings durchaus ernst genommen. "Das war kein alltäglicher Einsatz", waren sich die als Zeuge geladenen Polizisten einig. Noch dazu, als man später erfahren habe, dass der Mann bereits mit Gewaltdelikten in Verbindung gebrachte wurde.



Er habe einfach den Zug nach Bayreuth erwischen wollen und deshalb wohl die Abkürzung über die Gleise genommen, versuchte er sein Verhalten zu erklären. Als ihn die Beamten von den Gleisen holten, habe er sich angegriffen und bedroht gefühlt. "Dabei wollte ich doch nur nach Hause ins Bett", sagte er, der zuvor "bis zu fünf Maß Bier" getrunken hatte. "Er war auf Streit aus", sagte ein Beamter vor Gericht. Die ganze Sache habe sich immer mehr hochgeschaukelt, so ein anderer. Ein dritter konnte sich noch gut an das überaus aggressive Gebaren und den stechenden Blick erinnern. Dann habe er kämpfen wollen, "Mann gegen Mann", bis man sich entschlossen habe, den Angeklagten in Gewahrsam zu nehmen, ihn zu fesseln und in die Ausnüchterungszelle zu bringen.





Einsicht und Reue gezeigt



Eine noch höhere Geldstrafe von 140 Tagessätzen zu jeweils 50 Euro forderte der Vertreter der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte habe die Polizisten mit einer Vielzahl schlimmer Ausdrücke beleidigt und sie mit Fäusten bedroht, sich über einen längeren Zeitraum hin deren Anweisungen widersetzt und sei zudem wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Diebstahls und wegen eines Vollrausches vorbestraft.



Mit 130 Tagessätzen zu 40 Euro blieb Richterin Tettmann vor allem deshalb darunter, weil der Angeklagte Einsicht und Reue gezeigt habe. Nicht auszuschließen sei es auch, dass die Einsichtsfähigkeit des Mannes zum Tatzeitpunkt erheblich vermindert gewesen sei. Trotzdem sei es verwerflich, Menschen anzugreifen, die eigentlich helfen wollten. Der Angeklagte sei eine große Gefahr, nicht nur für den Bahnverkehr, sondern auch für sich selbst gewesen.