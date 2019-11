Bauvorhaben in Burghaig: Nun äußert sich der Bauherr

In der Diskussion um ein umstrittenes Bauprojekt in der Theodor-Heublein-Straße 15 in Burghaig hat sich nun auch der Bauherr zu Wort gemeldet. In den Leserbriefen sei, so schreibt Maximilian Fiessmann, einiges nicht korrekt beziehungsweise in einem falschen Licht dargestellt worden. Hier seine Stellungnahme:

Allgemein Nachdem das Bauprojekt durch den Stadtrat genehmigt wurde, tauchte im ersten Zeitungsartikel ein Foto eines Gebäudes auf, welches bei der Öffentlichkeit für Verwirrung sorgte. Bei diesem Foto handelt es sich nicht um das Gebäude, welches auf dem Grundstück in der Theodor-Heublein-Str. entstehen soll. Es wurde ein Gebäude gezeigt, welches einen enorm größeren Baukörper darstellt, zudem zeigt das Bild eine fünfgeschossige Bauweise.

Baustil Das Gebäude, welches in der Theodor-Heublein-Straße 15 entstehen soll, besteht aus drei Geschossen und einem als "Staffelgeschoss" errichteten Dachgeschoss. Die bereits vorhandene Bebauung der Theodor-Heublein-Straße zeigt Gebäude mit absolut ähnlicher Höhe auf. Weiterhin hat sich der Baustil der Gebäude in den letzten Jahren geändert, Satteldächer werden seltener gebaut. Der Trend gehe viel mehr zu Pult- oder Flachdächern. Außerdem grenzt das Grundstück an das Baugebiet "Johannesweg", das bereits seit einigen Jahren verschiedene Baustile und Dachformen ausweist.

Verkehrssituation Das Bauprojekt wurde gründlich durchdacht und geplant. Das 3000 Quadratmeter große Areal bietet genügend Platz, um eine Garagenanlage und Stellplätze zu errichten. Sogar den unmittelbaren Nachbarn konnten Stellplätze und Garagen angeboten werden. Die Straße wird demzufolge zum Parken nicht beansprucht.

Entwicklung Burghaig Seit Jahren beschäftige ich mich mit der Entwicklung der Stadt Kulmbach, vor allem aber auch mit Burghaig. Ich biete mit mehreren Wohneinheiten in Burghaig jungen Familien, Pärchen und Singles Wohnraum. Jüngstes Projekt ist der Johannesweg 7. Hier wohnen bereits Leute, die aus einer anderen Stadt zugezogen sind, deren Kind in den Burghaiger Kindergarten geht und wahrscheinlich anschließend in die Burghaiger Grundschule.

Aber in fast allen Wohnungen von mir wohnen Leute, die nach Kulmbach gezogen sind, wegen der Arbeit. Genau diese Entwicklung möchte ich weiterhin unterstützen und die Region mit Wohnraum fördern, damit Kulmbach und Burghaig weiterhin für junge Leute interessant bleiben. Gerade unter diesen Gesichtspunkten verwundert mich die Reaktion mancher Leute.

Jeder Burghaiger müsste daran interessiert sein, dass die sozialen Einrichtungen, insbesondere Schule und Kindergarten, weiterhin Bestand haben. Weiterhin wird der Wohnungsnot entgegengewirkt.