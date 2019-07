Baumstamm-Werfen statt Handy-Zocken

Benjamin Konzog (18) und Johanna Schübel (17) ziehen gemeinsam an einer Säge und machen so einen massiven Baumstamm klein. Sie sind damit beschäftigt, eine Unterkunft für das Zeltlager der christlichen Pfadfinder zu bauen. Beide kommen aus Hof und waren schon mehrfach beim Camp dabei und wissen, was zu tun ist. "Die Gemeinschaft, die man hier erlebt, ist mega-cool", sagt Johanna Schübel.

Jeden Tag wächst das Camp, das die Pfadfinder auf der städtischen Wiese neben dem Stadtsteinacher Campingplatz bauen ein bisschen. Ganz am Anfang haben die insgesamt zwölf Stämme (fast 300 Kinder und Jugendliche gehören dazu), die nach Stadtsteinach gekommen sind, ihre Schlaf- und Verpflegungsunterkünfte gebaut. Ebenfalls wichtig sind die Kochgelegenheiten.

Den Kindern Gott näherbringen

"In dem Camp der Royal Rangers sind Kinder zwischen neun und 18 Jahren. Wir machen hier unser Camp bis Freitag", erklärt Campleiter Gideon Rauschert. Alle Jugendlichen, die bei den Royal Rangers mit von der Partie sind, gehören den christlichen Pfadfindern an und wollen im Camp die Idee der Freikirche hautnah erleben. "Wir wollen den Kindern Gott näherbringen", erklärt Rauschert.

Die freikirchliche Vereinigung hat klare Regeln: keine Handys, Leben im Einklang mit der Natur, Achtung vor der Natur. Und noch eine Regel ist bei den Pfadfindern Gesetz: Der Große schützt den Kleinen. Dafür gibt es ein eigenes Zeichen: Man legt den Daumen über den Zeigefinger - schon wissen alle Bescheid.

"Die Wiese gehört der Stadt Stadtsteinach. Ich habe vor dem Zeltlager darauf hingewiesen, dass Feuer bei der Trockenheit gefährlich ist. Aber alles ist in Ordnung", kommentiert Bürgermeister Roland Wolfrum das Event. Er hat sich mit eigenen Augen davon überzeugt, dass die Pfadfinder alles im Griff haben. Wenn sie kochen, dann bauen sie ein erhöhtes Lehmbett. Und darauf wird gekocht. "Die Glut ist nur im Lehmbett. Und es steht immer ausreichend Wasser bereit. Die Pfadfinder haben eine hohe Selbstverantwortung und Selbstverpflichtung", so der Stadtsteinacher Bürgermeister.

Aktuell halten sich im Lager fast 300 Kinder und Jugendliche auf. Die Jugendlichen haben den ganzen Tag zu tun. Sie bauen ihr Lager aus, fertigen Türme und Aussichtsplattformen. "In den großen Jurten schlafen die Jugendlichen", erklärt Gideon Rauschert. Dabei handelt es sich um große Zelte. Das Gerüst ist aus Baumstämmen. Gehalten werden diese nur von Seilen. Verkleidet sind sie mit schwarzen Zeltplanen. "Die sind sehr robust", erklärt Rauschert.

Außerdem gibt es noch kleine Zelte. Die nennen die Pfadfinder "Koten". "Manche Stämme schlafen in Koten, manche nur in Jurten. Das machen alle unterschiedlich", so Rauschert. Tagsüber sind die Kids mit Spielen und Olympiaden beschäftigt. Und immer wieder stehen auch Lobpreis und Predigt auf dem Tagesplan. "Ich habe schon Wunder erlebt", erzählt Benjamin Konzog (18) und berichtet von Allergien und Tumoren, die plötzlich nicht mehr da waren. "Man kann nicht alles naturwissenschaftlich erklären", sagt der 18-Jährige.

Das Motto des christlichen Camps ist übrigens "Supernatural" - übernatürlich". Und dementsprechend gibt es beim Camp in Stadtsteinach auch jede Menge Sport- und Spaßveranstaltungen wie Olympiaden oder Bastelarbeiten.

Das Camp dauert noch bis Freitag. "Von mir aus können die christlichen Pfadfinder gerne wiederkommen", sagt Bürgermeister Roland Wolfrum. Die Gäste fanden den Weg nach Stadtsteinach durch den Campingplatzbetreiber Harald Gruhl. Er war früher selbst Stammleiter bei den christlichen Pfadfindern der Jesus live-Gemeinde in Kulmbach.