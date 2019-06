Bauarbeiter beginnen mit Teilabriss des Kulmbacher Bowlingcenters

Die Abrissarbeiten laufen seit Mittwochmorgen. Vor dem Bowlingcenter sind zwei große Container und ein Bagger zu sehen, das Gelände ist durch Bauzäune abgesperrt. Gegenüber Radio Plassenburg gab der Besitzers des Gebäudes, Ali Nasyrov, an, dass seine Versicherung die Arbeiten veranlasst habe. Geklärt werden soll demnach zunächst, ob das Gebäude vollständig abgerissen werden muss oder sich Teile noch verwenden lassen.

Ein Gutachter werde, nachdem die vom Feuer zerstörten Bestandteile des Gebäudes entfernt worden sind, den Gebäudekern und dessen Stabilität beurteilen. Was mit dem Gebäude schlussendlich geschieht, will der Besitzer im Anschluss entscheiden. Damit sei jedoch frühestens in zwei bis drei Monaten zu rechnen.

Anklage wegen Brandstiftung

Das Feuer vom 23. April 2018 hatte die Halle am Goldenen Feld, in der Bowlingcenter, Kinderland und Restaurant untergebracht waren, vollständig in Brand gesetzt. Die komplette Inneneinrichtung der mit Blech verkleideten Halle wurde dabei zerstört (wir berichteten). Der dabei entstandene Schaden wurde auf rund drei Millionen Euro geschätzt. Die Staatsanwaltschaft hat Anfang April 2019 den ehemaligen Pächter des Freizeitcenters und einen Helfer wegen Brandstiftung angeklagt (wir berichteten).