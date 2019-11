Barclay James Harvest kommen im Juli auf die Kulmbacher Plassenburg

Vor etwas mehr als 50 Jahren starteten Barclay James Harvest um Gründer Les Holroyd im englischen Oldham ihre musikalische Reise. Auf ihrer "Retrospective Tour 2020" will die legendäre Band dieses Jubiläum weiter feiern - unter anderem am 15. Juli auf der Kulmbacher Plassenburg. Mit im Gepäck: Hits wie "Hymn" oder "Life is For Living", die längst zu den Klassikern der Popgeschichte zählen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Veranstalters hervor.

Barclay James Harvest gelten als die wohl subtilsten Vertreter des Classic-Rock-Genres. Seit 1967 begeistern sie ihre weltweite Fangemeinde mit orchestralem Pop-Rock und ausgefeilten Sphärenklängen.

Von Anfang an experimentierte die Band dabei mit neuen Formen und Sounds jenseits der klassischen Rockbesetzung und nutzte auch Holz- und Blechbläser sowie Streicher. Diese reizvollen Soundmuster und orchestralen Klänge wurden schnell zu ihrem Markenzeichen, was bei den Fans auch zu Vergleichen mit Gruppen wie The Moody Blues oder Pink Floyd führte.

Für ihr erstes Studioalbum "Barclay James Harvest" von 1970, das in den Londoner Abbey Road Studios aufgenommen wurde, arbeitete die Band um Frontmann Les Holroyd erstmals mit einem großen Orchester, dem Barclay James Harvest Symphony Orchestra, zusammen. Die Platte bildete den Auftakt zu einer Erfolgsgeschichte: Über mehrere Jahrzehnte veröffentlichten Barclay James Harvest Alben, die es regelmäßig in die europäischen Top 10 schafften und ihnen Gold- und Platin-Auszeichnungen einbrachten.

Durch ihre grandiosen Live-Auftritte und Les Holroyds Gespür für Hits wurde die Band zu einer festen Größe der internationalen Musikszene. Besonders in Deutschland hatten sie mit dem achten Studioalbum "Gone to Earth" und der daraus ausgekoppelten Single "Hymn" hohe Chartplatzierungen.

Gerne denken die Fans hierzulande auch heute noch an eine der Glanzstunden der Band zurück: das legendäre Konzert auf den Treppen des Berliner Reichstags, zu dem 1980 rund 275.000 Zuhörer auf beiden Seiten der Mauer strömten.

Dass die Band auch Humor besitzt, bewies sie, als sie einst Kritikerstimmen konterte, die die Gruppe wegen ihrer Musik als "The Moody Blues für Arme" titulierten: Sie verfasste daraufhin prompt den Song "Poor Man"s Moody Blues", der deutlich dem Moody-Blues-Hit "Nights in White Satin" nachempfunden ist. Das Lied zählt bis heute neben "Hymn" und "Life Is For Living" zu den beliebtesten Songs von Barclay James Harvest, deren Live-Auftritte noch immer vom großer Spielfreude und dem Charisma des Bandgründers Les Holroyd geprägt sind.

Das Konzert von Barclay James Harvest feat. Les Holroyd findet am Mittwoch, 15. Juli 2020, im Rahmen des Plassenburg-Open-Airs statt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr möglich. Tickets gibt es ab Freitag, 15. November, in der Geschäftsstelle der Bayerischen Rundschau am Kressenstein und an weiteren Vorverkaufsstellen.

Das Programm der Plassenburg-Open-Airs 2020:

14.7.2020: Pink Floyd performed by "Echoes"

15.7.2020: Barclay James Harvest feat. Les Holroyd

16.7.2020: LaBrassBanda

17.7.2020: Angelo Kelly & Family

18.7.2020: Norbert Neugirg & Die Altneihauser Feierwehrkapell"n

19.7.2020: Klassik auf der Burg