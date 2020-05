Badeseen im Landkreis Kulmbach: Wann wieder geplanscht werden darf

Naherholungsgebiete gibt es im Landkreis Kulmbach zur Genüge. Selbst in Zeiten des Lockdowns war es beispielsweise erlaubt, das Gelände des Goldbergsees in Marktschorgast zu betreten. Noch immer ist es zugänglich für Spaziergänge und für Sporttreibende.

Jetzt, Ende Mai und mit immer wärmer werdenden Tagen bleiben die Schwimmbereiche dennoch gesperrt. Die Badesaison ist noch immer nicht eröffnet, obwohl das Wetter eigentlich so langsam dazu einladen würde. "Der Badebetrieb ist rechtlich noch nicht zulässig. In der Verwaltung haben wir uns darauf verständigt, dass dies auch mindestens noch bis Ende Juni so gilt - mit der Möglichkeit, dass vorher darauf reagiert werden könnte", teilte Marktschorgasts Bürgermeister Marc Benker (CSU) mit.

Normalerweise wäre der am Goldbergsee ansässige Zeltplatz über die Pfingstferien ausgebucht, jedoch muss auch das gestrichen werden. Denn für die Sanitäranlagen des Geländes liegt bisher noch kein Hygienekonzept vor.

Mögliche Maßnahmen, unter denen ein Baden im Goldbergsee realisiert werden könnte, sind für Marc Benker derzeit per sé nicht tragfähig. "Ich bin persönlich interessiert daran, unseren Badegästen die Möglichkeit zum Baden geben zu können", erklärt er. Jedoch sei es für ihn noch zu früh und zu spekulativ, über besondere Beschränkungen nachzudenken.

Badesee Trebgast

Die Situation des Trebgaster Badesees ist eine ähnliche. Das Gelände, welches neben dem großen See und flächendeckender Liegewiesen auch über einen Tretbootverleih und einer Badeaufsicht verfügt, kann leider noch immer nicht zum Baden einladen. Wie in Marktschorgast kann man zwar laufen und Radfahren, jedoch warten die Betreibenden noch immer auf ein "offizielles Go", also auf ein Konzeptpapier mit entsprechenden Hygienemaßnahmen, informiert David Schielke, Sachgebietsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Trebgast.

Rechtliche Bestimmungen, unter denen eine Eröffnung des Badesees ermöglicht werden kann, wurden noch nicht bekanntgegeben. "Ich kann mir aber vorstellen, dass Abstandsbeschränkungen im See und auf den Liegewiesen durchgeführt werden." Schielke geht von einer Limitierung der Badegäste als Maßnahme aus. "Das ist aber nur ein Gefühl von mir", macht er klar.

Naturbadeweiher Rugendorf

Auch das Gelände des Naturbadeweihers in Rugendorf ist momentan noch gesperrt. Der Zugang zum verhältnismäßig kleinen aber feinen Badeweiher ist normalerweise kostenlos. Jedoch ist auch dieses Eröffnungsdatum bisher noch ungewiss, da auch die Gemeinde Rugendorf auf die weiteren Bekanntmachungen und Anweisungen des bayrischen Ministeriums angewiesen ist. Eines ist jedenfalls klar: Der Badeweiher soll so bald wie möglich geöffnet werden. "Der Wunsch einer Öffnung ist natürlich da, und wenn die Vorgaben vom Ministerium für uns erfüllbar sind, werden wir den Naturbadeweiher öffnen", teilt Bürgermeister Gerhard Theuer (Pro Rugendorf) mit. Die Vorgaben und ein Konzept des Ministeriums sind bisweilen zwar noch unbekannt, doch Theuer geht von einer Beschilderung mit Abstandsregelungen und Kontaktbeschränkungen am Gelände aus. Vorab ist jedoch schon zu sagen: "Falls als Auflage des Ministeriums gelten sollte, dass Personal als Aufsicht oder Ähnliches gestellt werden muss, dann wird eine Öffnung des Naturbadeweihers nicht realisierbar sein."

Kieswäsch

Hoffnung auf eine Badesaison in diesem Jahr gibt es jedoch für die Kulmbacher - und zwar im Naherholungsgebiet Mainaue. Der Badesee, auch als "Kieswäsch" bekannt, darf nun wieder für Individualsport genutzt werden.