Blechschaden in Höhe von rund 10 000 Euro - das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag kurz vor 17.30 Uhr auf der B 85 zwischen der Holzmühle und Lösau ereignete.



Der 18 Jahre alte Fahrer eines Opels aus dem Landkreis Kulmbach war Richtung Kronach unterwegs und wollte zwei vorausfahrende Autos überholen. Dabei übersah er, dass das erste Fahrzeug (ein Range Rover mit Hamburger Kennzeichen und einem ortsunkundigem Fahrer) in eine Bucht nach links zum Wenden abbiegen wollte.



In dem Moment, als beide Wagen auf gleicher Höhe waren, zog der Range Rover (bei dem es sich um ein Leihfahrzeug handelte) nach links. Die Fahrzeuge streiften sich. Dabei wurde der Range Rover vorne links, der Opel auf der gesamten rechten Seite beschädigt.



Der Opel schleuderte dann noch in die Leitplanke.



Am Range Rover entstand Schaden in Höhe von 5000 Euro, am Opel Corsa mit einem Zeitwert von rund 4000 Euro Totalschaden. Die Reparatur der Leitplanke wird rund 350 Euro kosten. Verletzt wurde niemand.



Im Einsatz waren die Feuerwehr Lösau und Kulmbach, die Wehr aus Höferänger war ebenfalls ausgerückt, musste aber nicht eingreifen. Zehn Wehrmänner waren insgesamt im Einsatz und kümmerten sich um die Verkehrsregelung und Absicherung der Unglücksstelle.



Es kam nur zu geringfügigen Behinderungen. Lediglich während der Bergung der Fahrzeuge war für etwa 15 Minuten die Bundesstraße gesperrt.