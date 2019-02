Axel Hacke und der Anstand

Viele kennen ihn, viele lieben seine wöchentliche Kolumne im Magazin der Süddeutschen Zeitung. Über Jahre berichtete Axel Hacke über "das Beste aus seinem Leben", und als sich das thematisch erschöpfte, seit rund zehn Jahren über "das Beste aus aller Welt". "Dabei versucht man als Kolumnist, genau zu beobachten und aus etwas Unbedeutendem etwas Bedeutendes zu machen, Dinge zu beleuchten, die noch niemandem aufgefallen sind."

Der Journalist und Buchautor sorgte bei seiner Lesung am Dienstagabend in der Buchhandlung Rupprecht für ein ausverkauftes Haus, strapazierte die Lachmuskeln seiner Zuhörer und lieferte auch Nachdenkenswertes. "Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen" heißt sein aktuelles Buch, und der lange Titel ist durchaus gewollt. "Seit ich den ,100-jährigen' gelesen hatte, schwebte mir vor, auch einmal ein Buch mit einem langen Titel herauszubringen", sagte er mit einem Augenzwinkern. Geschickt band er die ernste Thematik in den unterhaltsamen Abend ein, kritisierte den rauen, unverschämten Umgangston, an den sich schon viel zu viele Menschen gewöhnt hätten. "Seit einer Weile tobt ein ganzer Ozean an Anstandslosigkeit."

Aber was ist eigentlich Anstand? "Das ist die menschliche Haltung anderen gegenüber", erklärte Hacke, und selbst Knigge, den man sofort mit dem Begriff Anstand in Verbindung bringen mag, sei es einst genau darum gegangen, "Knigge war ein Idealist!" In seinem Buch predigt Axel Hacke jedoch nicht mit erhobenem Zeigefinger, vielmehr versucht er, den Leser mit auf eine gedankliche Reise zu nehmen, damit jeder für sich feststellen könne, was Anstand für jeden Einzelnen bedeute.

Und wo er gerade von Anstand sprach, führte sein Weg unweigerlich zum amtierenden US-Präsidenten. "Letzten Sommer habe ich eine Kolumne im Sprachstil von Donald Trump geschrieben", erzählte Axel Hacke. Damit habe er etwas sehr, sehr Großartiges geschaffen, einen Geniestreich, der ihn für den Literaturnobelpreis qualifiziere, und jeder, der das anders sehe, sei sehr unfair. Hacke bewies mit seiner Persiflage sein sprachliches Können, oder um es mit den Worten von Donald Trump zu sagen: Er schreibt die beste Kolumne, die je geschrieben wurde, mit wunderschönen, fantastisch angeordneten Wörtern - jeder kann das sehen.

Tatsächlich mangelt es Axel Hacke nicht an Selbstbewusstsein, er ist sich seines Schaffens wohl bewusst. "In der Tat ist Größenwahn eine Grundvoraussetzung dafür, eine wöchentliche Kolumne zu schreiben", sagt er.