Autobahnbrücke bei Lanzendorf wird instand gesetzt

Wegen des großen Umfanges der Baumaßnahme werden erste Vorarbeiten an der Brücke noch im Jahr 2018 durchgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Abwicklung einschließlich des zugehörigen Streckenbaus wird im Februar 2019 beginnen und dann bis Jahresende abgeschlossen sein.

Bei den heuer startenden Vorarbeiten handelt es sich im Wesentlichen um den Bau der notwendigen Arbeits- und Traggerüste für die Instandsetzung, die ohne größere Beeinträchtigung des Verkehrs auf der A9 möglich sind. Durch die starke Beanspruchung der Brücke in den letzten 22 Jahren ist für

die Sicherung deren Zukunftsfähigkeit eine erste große Instandsetzung erforderlich.

Dabei werden Kappen, Fahrbahnbeläge und die zugehörige Abdichtung der Brücke sowie die Übergangskonstruktionen durch Neubauteile ersetzt. Die Schutzeinrichtungen werden bei dieser Gelegenheit durch Einbau von Bauteilen mit höherem Rückhaltevermögen ertüchtigt. Die Gesamtkosten der Brückeninstandsetzung betragen circa 20 Millionen Euro.

Für auftretende Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahndirektion Nordbayern

alle betroffenen Verkehrsteilnehmer bereits jetzt um Verständnis.

In den zurückliegenden Jahren hatte es bereits mehrere Ortstermine gegeben, weil Anwohner aus Lanzendorf und Himmelkron sich über die Lärmbelästigung beschwert hatten. Denn seit ihrem Bau in den 90-er Jahren verursacht das Überfahren der Übergangskonstruktion an der Brücke erheblichen Lärm. Eingesetzt hatten sich Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner (CSU) und Landtagsabgeordnete Inge Aures (SPD).