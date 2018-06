Auf Schatzsuche mit der Kamera

Das Spiel mit dem Blickwinkel





Zweite Chance im Finale





Sonderthema für Jugendliche





Teilnahmebedingungen





Manchmal wünschen wir uns, die Zeit anhalten zu können. Oder wir hätten gerne eine Zeitmaschine, die es uns erlaubt, einen Blick in die Zukunft oder in die Vergangenheit zu werfen. Kreative Fotokünstler sind darauf nicht angewiesen. Sie spüren mit ihrer Beobachtungsgabe das Besondere im Alltäglichen auf, entdecken Schätze vergangener Zeiten und interpretieren die Gegenwart.Wer sich für diese Art der fotografischen Spurensuche begeistert, kann bei der "Blende" dieses Jahr alle Facetten seines Könnens zeigen. Zum 44. Mal schreibt die Prophoto GmbH Frankfurt den Wettbewerb aus, an dem sich viele deutsche Tageszeitungen beteiligen. Die Bayerische Rundschau ist von Anfang an dabei."Lost Places - Verlassene Orte" ist ein Thema, das unter Fotografen derzeit absolut angesagt ist. Viele haben dabei vielleicht zunächst Bauten wie Burgruinen im Fokus, vielleicht auch Wohnhäuser, Krankenhäuser sowie Industrieanlagen oder Dachböden.Doch das Thema reicht weit darüber hinaus und kann durch die Einbeziehung stillgelegter Gärten oder Friedhöfe auch fotografisch weiter gefasst werden. Die Motivpalette ist reich, und das macht dieses Thema so abwechslungsreich.Wie in jedem Jahr bieten wir den Rundschau-Lesern noch ein zweites Wettbewerbsthema an. "Aus der Frosch- und Vogelperspektive" lässt durch das Spiel mit dem Blickwinkel unendlich viele Foto-Ideen zu. Entsprechend vielfältig sind die möglichen Motive : Gebäude, Menschen, Tiere, Pflanzen, Landschaften, Gegenstände. Alles lässt sich in Szene setzen. Preiswürdige Aufnahmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Betrachter überraschen und staunen lassen.Jeder, der fotografiert, kann dieses Thema umsetzen. Fotografen, die bereits mit dem Multicopter unterwegs sind, werden sich angesprochen fühlen und sehenswerte Luftbilder beisteuern. Für lohnende Szenarien muss man nicht weit reisen: Auch unsere fränkische Heimat bietet massenweise lohnende Motive.Grundsätzlich ist die Foto-Ausrüstung nur Mittel zum Zweck. Sogar mit Smartphones gelingen beeindruckende Aufnahmen, wenn man einen guten Blick für das Motiv hat. Den größeren gestalterischen Spielraum gewähren jedoch Kameras mit ihrem breiten Funktionsumfang.In der ersten Runde von "Blende 2018" konkurrieren unsere Zeitungsleser untereinander. Die örtliche Jury prämiert die 25 besten Aufnahmen zu jedem der beiden Themen und die schönsten Fotos des Jugendwettbewerbs.Beim Finale in Frankfurt haben unsere Preisträger dann noch eine zweite Chance, ebenso wie alle jugendlichen Teilnehmer. Auf Bundesebene hat unser Partner, die Prophoto GmbH, Preise im Gesamtwert von mehr als 40 000 Euro ausgelobt.Analog und digital - beides ist möglich bei der "Blende 2018": Wir haben die Teilnahmemöglichkeiten für unseren Fotowettbewerb den digitalen Vorlieben vieler Fotografen angepasst. Wie schon im Vorjahr geben wir unseren Lesern die Gelegenheit, sich online an der "Blende" zu beteiligen und ihre Bilder über das Internet auf unsere Wettbewerbsseite www.infranken.de/Blende2018 hochzuladen. Jeder Teilnehmer kann sich dort registrieren und mit wenigen Klicks seine Beiträge abliefern.Alternativ dürfen unsere Teilnehmer selbstverständlich weiterhin Papier-Abzüge einreichen.Du fotografierst gern und bist höchstens 18 Jahre alt? Dann ist der "Blende"-Jugendwettbewerb das Richtige für dich. Beim aktuellen Thema "Das bewegt mich" möchten wir wissen, was euch antreibt - im wörtlichen wie auch im übertragenen Sinn. Welche Dinge und Ideen liegen euch am Herzen? Welche Sorgen plagen euch? Was bringt euch in Schwung? Viele verschiedene Interpretationen unseres Themas sind möglich und erwünscht!Die Fotografie ist eine Sprache, die jeder versteht und die Worte zunehmend verdrängt. Ihr könnt sie nutzen, um euch mitzuteilen, um mit einem einzigen Bild eine ganze Geschichte zu erzählen. Die Jury freut sich über Aufnahmen von besonderen Augenblicken, glücklichen Momenten, sportlichen Herausforderungen und über Bilder, die kritisch reflektieren, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt.Das Leben ist oft kompliziert und steckt doch gleichzeitig voller großartiger Möglichkeiten. Du stehst mittendrin in diesem Lebensabschnitt und kannst den Menschen mit deinen Bildern zeigen, was dich und deine Freunde glücklich macht und was du gerne ändern möchtest.1. Teilnahmeberechtigt an der "Blende 2018" sind alle Fotoamateure. Nicht mitmachen dürfen fest angestellte Mitarbeiter der Bayerischen Rundschau und deren Angehörige.2. Jeder Teilnehmer kann zu jedem Thema bis zu drei Papierbilder einsenden.3. Der Einsender bestätigt, dass er die Fotos selbst aufgenommen hat, alle Bildrechte bei ihm liegen und er sich bei keiner anderen Zeitung an der "Blende" beteiligt.4. Eine Haftung für Einsendungen, die auf dem Postweg beschädigt werden oder verloren gehen, können die Veranstalter nicht übernehmen.5. Die Preisträger werden durch eine Jury ermittelt.6. Die Entscheidung der Jury ist unanfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Sachpreise ist nicht möglich.7. Nicht prämierte Fotos können nur zurückgeschickt werden, wenn ein frankierter Rückumschlag beigefügt ist.8. Alle prämierten Fotos und alle Fotos von Jugendlichen bis 18 Jahre schickt die Bayerische Rundschau zum Bundesfinale nach Frankfurt. Dort wählt die Jury der Prophoto GmbH die Sieger.9. Die in der Endausscheidung prämierten Fotos gehen in das Eigentum der Prophoto GmbH über. Die Rechte bleiben bei den Bildautoren.10. Die Preisträger verpflichten sich, den Veranstaltern für die Herstellung von Ausstellungs- und Pressefotos digitale Bilddatensätze kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die prämierten Fotos dürfen im Rahmen von Ausstellungen gezeigt und im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den "Blende"-Wettbewerb honorarfrei veröffentlicht werden.