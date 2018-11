Auf der Kulmbacher Eisbahn beginnt am Wochenende die neue Saison - mit einer Eisdisco

Schlittschuh-Fahrer, Eishockey-Spieler und vor allem die Fans der Eisdisco haben schon sehnsüchtig darauf gewartet: Am Wochenende öffnet endlich die Kulmbacher Eisbahn für die neue Saison.

In den letzten Monaten waren auf und an der Eisbahn umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt worden. Unter anderem wurde die Betonfläche der Laufbahn komplett neu aufgebaut, die Banden erneuert und Sicherheitsscheiben angebracht.

Rund 2,5 Millionen Euro haben die Stadtwerke dafür investiert.

Der offizielle Startschuss für die neue Saison fällt am Samstag um 18 Uhr mit einer Eisdisco. Auf den langjährigen, beliebten Moderator Rainer Ludwig werden die Fans zwar verzichten müssen: Er ist mitttlerweile als Landtagsabgeordneter aktiv. Aber DJ Nitronic übernimmt das Mikrofon, so dass wieder ausgelassen Party gemacht werden kann.

Am Sonntag findet am 13 Uhr ein Familiennachmittag statt. Um 18 Uhr tragen dann die "Kulmbach Lions" ein Eishockey-Spiel gegen die Bayreuther "Honky Tonks" aus. An beiden Tagen ist der Eintritt frei.

