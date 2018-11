Auch Pippi Langstrumpf erobert die Trebgaster Naturbühne

Das Programm für die nächste Saison auf der Naturbühne Trebgast steht, die ersten vorbereitenden Besprechungen haben bereits stattgefunden. Vorsitzender Siegfried Küspert ist rundum zufrieden: "Wir sind in allen Bereichen früh dran."

In einem Workshop für die Aktiven hätten die Regisseure bereits ihre Konzepte vorgestellt, auch die Entwürfe der Bühnenbildner seien bereits abgesegnet worden.

Die Ensembles stehen bereits

"Fest steht, wer in welchem Ensemble spielt. Bei den ersten Leseproben, die Anfang Januar stattfinden, erfährt dann auch jeder, welche Rolle er in diesem Stück spielen wird", so der Vorsitzende und frühere Bürgermeister, der in den vergangenen Spielzeiten immer wieder auch selbst auf der Bühne stand. Zur Aufführung kommen 2019 wieder vier Eigenproduktionen: "Pygmalion" Der Klassiker erzählt die Geschichte des Professors Henry Higgins, der wettet, dass er das Blumenmädchen Eliza Dolittle zu einer Herzogin machen kann. "Pygmalion" diente 1956 als Grundlage für das weltberühmte Musical "My Fair Lady". "Pippi im Taka-Tuka-Land" In dem Kinderstück treiben Pippi, Annika und Tommy ihre Späße in der bekannten Villa Kunterbunt. Eines Tages kommt "Käpt'n Langstrumpf" zu Besuch, um seine Tochter Pippi mit auf die Taka-Tuka-Insel zu nehmen, auf der er als König regiert. "Die Wanderhure" Das Schauspiel führt die Zuschauer in das südwestliche Deutschland zu Anfang des 15. Jahrhunderts: Eine Frau kämpft in Konstanz in der grausamen Welt des Mittelalters um ihr Glück. "Das sündige Dorf" Das Volksstück spielt auf einem Bauernhof in Oberfranken, auf dem zwei stramme Söhne heranwachsen. Unglücklicherweise verlieben sich aber beide in die nette, bescheidene Eva, die oft auf den Hof kommt, um bei der Arbeit zu helfen.

Vorverkauf hat begonnen

Der Vorverkauf für die neue Saison der Naturbühne ist gut angelaufen. Einzelheiten finden Interessierte auch im Internet unter der Adresse www.naturbuehne-trebgast.de. Dort können auch Karten gebucht werden.

Darüber hinaus gibt es zu allen Vorstellungen Gutscheine in Form von Einzelkarten oder Abos. Der Käufer muss sich dabei nicht auf ein bestimmtes Stück oder einen bestimmten Termin festlegen.

Die Gastspiele 2019

19. Mai, 20 Uhr "Fürchtet Eich nicht!" mit Stefan Eichner

26. Mai, 20 Uhr Hans Klaffl: "Schul-Aufgabe, ein schöner Abgang ziert die Übung"

1. Juni, 20.30 Uhr Christoph Sieber: "Mensch bleiben"

9. Juni, 20 Uhr Liedermacherin Fee Badenius: "Feederleicht"

16. Juni, 20 Uhr 20 Jahre "Viva Voce", "Es lebe die Stimme"

23. Juni, 20 Uhr Gunkl: "Zwischen Ist und Soll - Mensch sein halt"

28. Juni, 20.30 Uhr Wolfgang Buck: "Des Gwärch & Des Meer"

29. Juni, 20.30 Uhr Fränkisches Theater & Musik aus Sachsen"

30. Juni, 20 Uhr "Waldschrat" mit dem Jubiläumsprogramm "40 Jahre Schräte"

7. Juli, 20 Uhr Wulli & Sonja: "All you need is love"

13. Juli, 20 Uhr Well-Brüder: "Vom Bayerischen Paradies"

21. Juli, 20 Uhr "Sixpack ": "Goldsinger"

26. Juli, 20 Uhr Helmut Schleich; "Kauf, du Sau!"