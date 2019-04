Auch der Thurnauer Golfplatzes leidet unter der Trockenheit

Das anhaltende Regendefizit der vergangenen Monate macht nicht nur Landwirten und Gartenbesitzern Sorgen, sondern bereitet auch dem Golfclub Oberfranken Probleme, was die Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Golfgeländes am Petershof in Thurnau betrifft. Die Auswirkungen der Trockenheit auf die mit 65 Hektar größte Sportfläche im Landkreis Kulmbach bestimmten deshalb die Berichte und Beschlüsse bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung im Clubhaus.

Der für die Platzpflege zuständige Head-Greenkeeper Dirk Schmoll wies darauf hin, dass schon im vergangenen Jahr über Monate hinweg kein Idealzustand der Spielflächen mehr gewährleistet werden konnte. In diesem Frühling lägen die für die Neubegrünung und Wachstumsaktivierung notwendigen Niederschlagsmengen schon mit hundert Litern pro Quadratmeter im Defizit.

100 Kubikmeter am Tag

Die Pflegemaßnahmen am Platz seien deshalb aktuell auf die Funktionsflächen konzentriert, wofür bei einer täglichen Bewässerung aber auch schon jeweils circa hundert Kubikmeter notwendig seien.

Präsident Matthias Krüger wies darauf hin, dass bereits dieses Minimalprogramm an Bewässerung die Finanzen des Clubs erheblich strapaziere.

"Selbst, wenn das Geld vorhanden wäre, wollen wir Golfer nicht exzessiv Trinkwasser für Bewässerungszwecke einsetzen." Der Golfclub Oberfranken stehe stattdessen für einen Kurs der Resourcenschonung, "gerade weil die Landschaftsgebundenheit unser Kapital ist".

Auf Hybrid umgestellt

Wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit war laut Matthias Krüger im vergangenen Jahr unter anderem die komplette Umstellung des Maschinenparks auf Hybridtechnologie gewesen. "Wir zählten damit - viel beachtet in der Golfszene - zu den Vorreitern in Deutschland." Wesentlichen Anteil daran habe die Professionalisierung des Vereinsmanagements mit dem neuen Clubmanager Steffen Zinke.

Die Funktionsfähigkeit des Platzes sei nicht nur notwendig, um den Mitgliedern das Golfspielen zu ermöglichen, betonte Krüger. In den 50 Jahren seines Bestehens sei der Platz in Thurnau auch zu einem begehrten Sportgelände für Gastgolfer geworden. Mit den vielen Individualgästen, aber auch mit der Austragung mehrerer überregional bedeutsamer Golfveranstaltungen erweise sich der Golfclub als Wirtschaftsfaktor für die Region.

Spielführer Wolfgang Türk untermauerte dies mit dem Hinweis, dass gegenüber 2017 die Zahl der Gastspieler um 60,9 Prozent gestiegen sei. "Unsere Gäste kamen aus nicht weniger als 144 Clubs in Deutschland und dem benachbarten Ausland." Die hohe Attraktivität der zahlreichen Turniere sei Dank zahlreicher Sponsoren aus dem Mitgliederkreis und aus der regionalen Wirtschaft gegeben gewesen.

Mitglieder spenden

Schatzmeister Hubert Grünbaum wies darauf hin, dass insbesondere wegen der gestiegenen Platzpflegekosten und der Aufarbeitung eines Investitionsstaus im Haushalt ein Defizit entstanden sei. Mit einer Spendenaktion der Mitglieder, die bereits erfolgreich angelaufen sei, könne aber das Loch in der Kasse gestopft werden. Dass den Mitgliedern offensichtlich die Solidität der Finanzen ihres Golfclubs ein Herzensanliegen ist, zeigte sich in der Versammlung dadurch, dass bei nur einer Gegenstimme auch eine Beitragserhöhung beschlossen wurde.

Der Vorstand kündigte an, darüber hinaus bis zum Herbst ein Maßnahmenpaket zur Stabilisierung der Einnahmen und zur Steigerung der Mitgliederzahlen vorzulegen. "Noch besteht Bedarf, vor allem jüngeren Menschen klarzumachen, wie faszinierend Golf ist," sagte Krüger. Mit der "Nullrunde 2018" bei der Mitgliederentwicklung wolle man sich nicht zufriedengeben, obwohl der Thurnauer Club gemessen an der Entwicklung des Golfsports in Deutschland leicht überdurchschnittlich abschneide.

Zu den Werbemaßnahmen zählt unter anderem ein "Golferlebnistag" am 2. Juni, bei dem von 10 bis 16 Uhr kostenloses Schnuppern möglich ist.G.H.