Leben und leben lassen - ein schönes Motto für das begrenzte Dasein auf Erden. Deshalb gönnen wir allen Zeitgenossen den maximalen Spaß - auch an Silvester. In der Nacht des Jahreswechsels kamen ein paar Jungs, die in der Nachbarschaft feierten, auf unser Grundstück. Da könne man es doch klasse ...