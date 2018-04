Anschwimmen im alten Kulmbacher Freibad

Die Kulmbacher Schwimmer und besonders die Aktiven der ATS-Schwimmabteilung stehen, bildlich gesprochen, schon auf den Startblöcken: Sie freuen sich, dass das Freibad bald wieder öffnet.



Das war vor 50 Jahren nicht anders: Hier machen sich Günter Limmer (links) und seine Schützlinge fertig zum Training im Freibad, das seinerzeit noch ganz anders aussah. Hinten rechts erkennt man die legendären hölzernen Umkleidekabinen, die 1970 - wie die ganze Anlage - abgebrochen wurden. Nach zwei Jahren Bauzeit wurde 1972 das neue Bad eröffnet.



Einer der führenden Vereine ohne Winterbad

Limmer, seit vielen Jahren erfolgreicher Gastronom in seinem Restaurant "Hagleite", war damals 30 Jahre alt und Trainer und Abteilungsleiter der ATS-Schwimmer in Personalunion. "Wir hatten in Kulmbach eine starke Gruppe von zirka 25 Leistungsschwimmern. 100 Meter Freistil wurden um die Minute geschwommen", sagt er. "Wir gehörten in Bayern zu den führenden Vereinen ohne Winterbad."