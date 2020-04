An den weiterführenden Schulen in Kulmbach gibt es Unterricht im Krisenmodus

Ein Kreideschriftzug "Willkommen" und bunte Luftballons in Herzform begrüßen die Schüler des Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasiums am ersten Präsenztag nach der langen Zwangspause. Stolz posieren die angehenden Abiturienten vor dem Schulhaus - mit einem Lächeln. Wahrscheinlich, denn die Gesichter sind nicht zu sehen, sind hinter Schutzmasken versteckt.

Am MGF werden derzeit nur die Abiturienten unterrichtet, das sind immerhin 80 junge Leute. Wenn die sich im Schulgebäude bewegen, müssen sie eine Maske aufsetzen. Lediglich während des Unterrichts kann sie abgenommen werden.

In Kleingruppen

"Die Schüler müssen den Mindestabstand einhalten. In der Pause werden alle doppelt beaufsichtigt", so Schulleiter Horst Pfadenhauer. Und natürlich würden nur Kleingruppen unterrichtet. "Die Lehrer investieren die doppelte Zeit. Alle Kurse sind geteilt", sagt er.

Am Caspar-Vischer-Gymnasium sind 62 Abiturienten zurücks. Auch dort haben Schulleitung und Lehrer viele Vorbereitungen getroffen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren: Seifenspender, Papierhandtücher, geteilte Klassen. "Die meisten Schüler sind schon mit Masken gekommen, wir haben aber auch Einmalexemplare verteilt", erklärt Schulleiterin Ulrike Endres.

Einbahnstraße durchs Schulhaus

Mit viel Aufwand wurde Endres zufolge am CVG der Stundenplan umgestaltet: Doppelstundenprinzip, keine Zwischenstunden, keine Wanderungen zwischen Klassenzimmern, dazwischen gelten Einbahnstraßenregelungen und viel Rücksicht. "Natürlich stellt man sich die Abiturphase anders vor. Die Sitzgruppen sind weggeräumt, das ist ganz anders als sonst", so die Schulleiterin. Die Gymnasien hätten sich eng abgestimmt. Die Regeln würden einheitlich an allen Schulen gelten.

Doch die größte Herausforderung hatte wohl der Leiter des beruflichen Schulzentrums zu meistern. Hier kehrten in dieser Woche 36 Abschlussklassen zurück. "Wenn ich höre, dass jetzt 15 Prozent der Schüler da sind, stimmt das vielleicht anderswo, bei uns nicht", sagt Alexander Battistella. Pro Tag kämen bei ihm schon jetzt durchschnittlich 400 junge Menschen zusammen, viele von außerhalb.

"Wir haben schon jetzt alle Lehrer im Einsatz, weil wir die Klassen teilen müssen", meint Battistella. Auch im Hinblick auf die Räumlichkeiten komme das berufliche Schulzentrum schnell an seine Grenzen.

Schon um 7.30 Uhr standen die Lehrkräfte parat und erklärten die Details. "Wir sind froh, dass wir vom Landratsamt mit Masken unterstützt worden sind. Wir haben 1000 angeschafft. Aber der Bestand reicht gerade mal zwei Tage. Also muss jeder selber mithelfen", erklärt der Schulleiter.

Kreative Lösungen gefragt

Die stufenweise Öffnung verlief ohne Probleme. Die meisten Schüler kamen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ließen freiwillig die Mund-Nasen-Masken auf. "An der beruflichen Oberschule haben wir schon in der ersten Stufe 60 Prozent der Schüler da. Wenn die zweite Stufe kommen sollte, dann brauchen wir kreative Lösungen: Wir müssen auf andere Schulhäuser ausweichen oder im Schichtmodell beschulen." Eine echte Meisterleistung hat das Stundenplanteam vollbracht, denn kein Schüler sollte Freistunden haben. "Wenn eine Lücke nicht zu vermeiden war, dann werden Prüfungsvorbereitungen gemacht", erklärt der Schulleiter.

Arbeit in den Werkstätten kann nur durchgeführt werden, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann. Battistella glaubt nicht, dass schnell Normalität einkehren kann.

Ein bisschen gehemmt

Ein weiteres Problem sind Azubis. "Wir nehmen jetzt mit den Betrieben Kontakt auf und bitten sie, Zeit für die Erledigung von Aufgaben freizuhalten. Aber das kann nur auf freiwilliger Basis erfolgen", so der Schulleiter. "Einige Schüler hatten Bedenken, in die Schule zu kommen - sie wollten lieber weiterarbeiten. Aber wir halten die Hygienevorschriften ein", versichert er. Die Schüler indes verhalten sich ruhig, fast ein bisschen gehemmt. Alle sind für die Gefahr sensibilisiert und sich der Besonderheit der Situation bewusst.