Am Zentralparkplatz in Kulmbach werden Sicherheits-Poller eingebaut

In der Kulmbacher Innenstadt geht es derzeit eng zu. Wegen der Bauarbeiten im Umfeld des "neuen" Zentralparkplatzes müssen vor allem die Autofahrer eine ganze Reihe von Umleitungen und Behinderungen in Kauf nehmen. Wie lange sind die Buchbindergasse und der Bereich der Sutte noch gesperrt? Diese Frage beantwortet uns auf Anfrage die Pressesprecherin der Stadt Kulmbach, Ulrike Michael.

Im Kreuzungsbereich von Grabenstraße, Klostergasse und Buchbindergasse bei der "Alten Feuerwache" werden Bauarbeiten an drei Sicherheitspollern vorgenommen. "Diese Arbeiten sollen Ende dieser Woche abgeschlossen sein."

Solche Poller werden auch beim so genannten großen Kreisverkehr in der Sutte eingebaut. Sie dienen zur Absperrung bei Veranstaltungen auf dem Zentralparkplatz. Damit soll das Gelände gesichert werden, so dass zum Beispiel große Lastwagen nicht mehr durchfahren können.

Die Poller und sind hydraulisch bedienbar. Es befinden sich Halterungen in Betonfundamenten im Boden. Dort werden die Poller hinein versenkt und stellen somit keine Behinderung im normalen Straßenverkehr dar. Der Bereich wird also außerhalb von Großveranstaltungen komplett befahrbar sein.

Die Arbeiten am großen Kreisverkehr im Bereich der Sutte laufen weiterhin auf Hochtouren. Die dortige Vollsperrung soll aber ebenfalls Ende der Woche aufgehoben werden. Die gesamte Baustelle soll bis Anfang Juni weitgehend abgewickelt, der Platz dann nutzbar sein. Paula Heisinger