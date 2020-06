Grafengehaig vor 1 Stunde

Absperrung

Warnung an die Bewohner: Marktgemeinde in Oberfranken am Montag ohne Wasser

Gut 9 Stunden müssen Bewohner in Oberfranken am Montag auf fließendes Wasser verzichten: In einer Marktgemeinde muss der Hahn zugedreht werden.