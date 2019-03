Am 29. März streiken Kulmbacher Schüler fürs Klima

Die beiden Schülerinnen Alina Reinhardt und Laura Meile haben sich mit weiteren Schülern und Erwachsenen zu einer Ortsgruppe zusammengeschlossen und zu einer stehenden Demonstration für Freitag, 29. März, auf dem Kulmbacher Marktplatz aufgerufen. "Wir hoffen auf Anwesenheit eines Vertreters aus der Kommunalpolitik, und es sind Ansprachen und kurze Statements von Schülern geplant", sagen sie.

Sie rechnen aktuell mit einer Beteiligung von mindestens 200 Schülern. Da die Demonstration bereits um 12.15 Uhr, also in der sechsten Schulstunde, starten soll, waren auch die Schulleiter gefragt. Bereits vor einigen Wochen haben Ulrike Endres (Caspar-Vischer-Gymnasium), Horst Pfadenhauer (Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium) und Alexander Battistella (Berufliches Schulzentrum) erste Gespräche geführt, jetzt haben sie sich in einem gemeinsamen Schreiben an alle Eltern der Schüler ab den 9. Klassen gewendet.

"Wir haben uns mit dem Ministerialbeauftragten der Gymnasien in Oberfranken, Harald Vorleuter, abgestimmt, und uns in unserer Verhaltensweise an die anderer Gymnasien in Oberfranken angelehnt", sagt Ulrike Endres. Die Schulleiter könnten das Bedürfnis der Jugendlichen, sich für den Klimaschutz einzusetzen, durchaus nachvollziehen. "Das ist ja auch Ausdruck der Umweltbildung und der politischen Bildung, die die Schüler in der Schule erfahren", ergänzt Horst Pfadenhauer.

Man wolle die Schüler zu mündigen Bürgern und zu Eigenverantwortlichkeit erziehen. Daher würden die Schulleiter, so Alexander Battistella, diese einmalige Aktion wohlwollend unterstützen. "Es ist immer toll, wenn sich Schüler politisch engagieren", sagt der Leiter der UNESCO-Projektschule, "wir überlegen, dies auch zum Jahresthema zu machen."

Dass die Schülerinnen und Schüler nur zum Schwänzen auf die Straße gehen, glauben die drei Schulleiter nicht. Voraussetzung zur Teilnahme ist ein Befreiungsantrag der Eltern und ein von den Schülern zu verfassendes Motivationsschreiben. "Mit diesem Schreiben müssen die Schüler die Ernsthaftigkeit ihrer Motivation begründen", sagt Ulrike Endres.

Marius Michel, Schüler am CVG, findet das eine gute Idee. "Natürlich müsste man auch sonntags auf die Straße gehen, aber wie es momentan läuft, erzielt man natürlich mehr Aufmerksamkeit." Er habe den Eindruck, dass viele seiner Mitschüler die Thematik sehr ernst nehmen und auch über das Demonstrieren hinaus mehr bewegen wollen. "Klimaschutz fängt doch bei uns an, da muss sich jeder an seiner eigenen Nase fassen."

Da ihm das Thema besonders wichtig ist, kann er am kommenden Freitag nicht an der Demonstration teilnehmen, da er zur Jugend-Klima-Konferenz des Kultusministeriums fährt.Dass der Klimaschutz im Kleinen beginnt, sehen auch die Schulleiter so, die an ihren jeweiligen Schulen bereits seit Jahren kreative Projektarbeit leisten. "Die Umweltbildung ist uns ein Herzensanliegen", sagt Horst Pfadenhauer. Auch jenseits des Hypes rund um Greta Thunberg, die Begründerin der Bewegung, gelte es, an den Schulen Nachhaltigkeit zu pflegen. "Das Bewusstsein ist an den Schulen vorhanden", ergänzt Ulrike Endres, "seit Jahren sind wir dabei, zusammen mit Schülern und Eltern Veränderungen herbei zu führen." Viele Schüler hätten den Anspruch, jetzt konkrete Ideen im eigenen Lebensumfeld zu entwickeln und umzusetzen.

Die Kulmbacher Realschule engagiert sich ebenfalls stark im Umweltschutz, wird aber für die geplante Demonstration am 29. März keine Befreiungen ausstellen. "In Absprache mit dem Ministerialbeauftragten der Realschulen in Oberfranken halten wir an der Schulpflicht fest, die insbesondere im zweiten Halbjahr der 9. und 10. Jahrgangsstufen an der Realschule Relevanz hat", sagt Schulleiterin Monika Hild. Sie hält es für überzeugender, nach Unterrichtsschluss zu demonstrieren. "Wir brauchen uns als Realschule auch nicht zu verstecken", sagte sie, "in diversen Projekten praktizieren wir aktiven Umweltschutz an unserer Schule."

Wer die Schüler in ihrer Forderung, einen Kohleausstieg bis 2030 durchzusetzen und das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, unterstützen will, hat dazu am Freitag, 29. März , von 12.15 bis ca. 15 Uhr auf dem Kulmbacher Marktplatz Gelegenheit.