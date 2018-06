Altstadtfest: Start frei fürs Kulmbacher Party-Wochenende

"Fest bietet für jeden etwas"



Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen waren zum Auftakt erst wenige Besucher auf dem Marktplatz unterwegs. Richtig rund geht es erst am späteren Abend. Veranstalter und Gäste freuten sich über perfektes Festwetter zum Start ins Feier-Wochenende.Seit 1980 gehört das erste Juli-Wochenende dem Traditionsfest, das die Altstadt in eine einzige große Partyzone verwandelt. "Das ist das Schöne an unserem Altstadtfest: Vom Marktplatz über die Spitalgasse bis hin in die Obere Stadt - überall sorgen Livebands oder DJs für tolle Stimmung. Da ist für jeden bestimmt das Passende dabei", freut sich Kulmbachs Oberbürgermeister Henry Schramm . Ein großes Dankeschön sprach er bei der Eröffnung am Freitagabend den acht Straßenzugbeauftragten aus, die auch in diesem Jahr wieder zusammen mit dem TUV ein abwechslungsreiches Programm für die Besucher auf die Beine gestellt hätten."Insgesamt haben wir 35 Künstler, DJs und Bands, die uns an den drei Tagen auf acht Bühnen mit vielfältigen Musikgenres von Rock und Pop über Blues, Soul und Gospel bis hin zum Sound der 60er und 70er Jahre begeistern werden", ergänzt Tourismus-Chef Helmut Völkl.Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Altstadtfest-Firmenlauf geben. Seit 2016 bereichert das Laufevent den Altstadtfest-Sonntag. Nach dem P-Seminar des CVG sowie der Firma Ireks übernehmen in diesem Jahr die Azubis der Sparkasse Kulmbach-Kronach die Organisation. "Ich bin mir sicher, es wird erneut eine großartige Veranstaltung mit viel guter Laune, spannenden Läufen sowie hoffentlich zahlreichen Zuschauern", so das Kulmbacher Stadtoberhaupt.Standbetreiber und Gastronomen haben sich für den großen Ansturm bestens gerüstet. An allen Ecken locken Essens- und Getränkestände mit verschiedensten Spezialitäten.Zum Auftakt mit Bieranstich auf dem Marktplatz spielte die Jugendkapelle der Städtischen Musikschule auf, die für ihre Darbietungen viel Beifall erhielt.