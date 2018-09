Als Altenpfleger ein neues Leben in Deutschland beginnen

"In Afghanistan wollte ich Zahntechniker werden, aber dann habe ich in Deutschland meinen Traumberuf gefunden", erzählt der 20-Jährige.

Ehsan Sakhizada kommt aus Afghanistan und ist vor drei Jahren nach Deutschland geflohen. Er lebt alleine hier. Seine Familie ist immer noch in Afghanistan.

Er lernte in den ersten beiden Jahren Deutsch, ging hier zur Schule und machte seinen Qualifizierenden Hauptschulabschluss. Dort fand er dann seinen Traumberuf: "Ich musste in der Schule ein Referat über Altenpflege halten und habe mich dadurch gut über den Beruf informiert und festgestellt, dass es genau der richtige Job für mich ist."

Nach der einjährigen Ausbildung zum Pflegefachhelfer wollte er jetzt eine Ausbildung zum Altenpfleger machen. Dies genehmigte die Zentrale Ausländerbehörde zuerst nicht. Aber der Beruf macht ihm Spaß. "Es ist toll mit den alten Menschen. Ich verbringe gerne Zeit mit ihnen und helfe ihnen", sagt Ehsan Sakhizada.

Am Mittwoch kam dann eine positive Nachricht. "Der von der Zentralen Ausländerbehörde Oberfranken erlassene Bescheid über die Versagung der beantragten Ausbildungserlaubnis wird aufgehoben", schreibt die Zentrale Ausländerbehörde der Regierung von Oberfranken in dem Bescheid. Grund dafür war auf Nachfrage bei der Behörde die Vorlage der Tazkira von Ehsan.Die Tazkira ist seine Geburtsurkunde.

Gut integriert

Ehsan Sakhizada ist gut integriert, spricht Deutsch, ist im Sportverein aktiv und motiviert. Freiwillig legt er noch einmal eine Deutschprüfung ab, um zu beweisen, dass er alles dafür tut, um hier bleiben zu dürfen.

"Während seines Deutschkurses in der Integrationsvorklasse 2015/2016 an der Hans-Wilsdorf-Schule war er einer der erfolgreichsten Schüler. Er war immer der Eifrigste beim Lernen", erzählt sein damaliger Lehrer Hartmut Schuberth. Durch seinen Erfolg konnte er dann im nächsten Jahr die Vorklasse zur Integration von Flüchtlingen an der FOS besuchen.

Sehr interessiert

"Ich kenne Ehsan aus einem Fotokurs. Er war der interessierteste Teilnehmer von allen. Ich bin stolz auf die Entwicklung, die er genommen hat. Von Anfang an konnte man sehen, dass er unbedingt hier in Deutschland bleiben will", erzählt Andreas Schobert, Künstler und Kunstlehrer aus Kulmbach. Er unterstützt Ehsan immer wieder und tut dies, weil er merke, dass Ehsan gewillt sei und Motivation zeige.

Gründe

Dies sind auch die Gründe, die nun die Zentrale Ausländerbehörde erkannt hat und ihm die Ausbildungserlaubnis gegeben hat.

Aber für Flüchtlinge in Afghanistan ist es momentan schwer, ein Bleiberecht in Deutschland zu erhalten. Daher erhalten sie meist negative Asylbescheide. Ehsan darf sich nur noch in Deutschland aufhalten, weil er dagegen Klage eingereicht hat.

Afghanistan gilt als sicheres Herkunftsland. Ein Umstand, den Ehsan Sakhizada nicht verstehen kann: "In Afghanistan herrscht Krieg. Und das wird sich nie ändern. Die Situation wird von Jahr zu Jahr schlimmer."

Der junge Mann ist froh, hier in Deutschland zu sein, und er möchte auch nicht mehr weg. "Ich möchte hier bleiben, hier leben und arbeiten und Steuern bezahlen", das ist dem 20-Jährigen wichtig. Dem Land, das ihm ein neues Leben ermöglicht hat, möchte er etwas zurückgeben: "Der Beruf gefällt mir und wird in Deutschland dringend gebraucht."

3+2-Regelung

Sollte es zu einer bestandskräftigen, d.h. unanfechtbaren, Ablehnung des Asylantrags kommen, muss erneut über die Erlaubnis zur Ausbildung entscheiden werden. Sollte es keine rechtlichen Fehler geben, kann eine Ausbildungsduldung nach der 3+2-Regelung erlassen werden. Ansonsten muss Ehsan die Ausbildung abbrechen und das Land verlassen, ergab die Nachfrage bei der Zentralen Ausländerbehörde der Regierung Oberfranken.

Wie läuft das Asylverfahren?

Verfahren Asylsuchende müssen sich bei ihrer Ankunft in Deutschland registrieren lassen. Dann beginnt das Verfahren, bei dem herausgefunden wird, ob der Asylsuchende bleiben darf oder nicht. Dabei kommt es zu einer persönlichen Befragung. Hier kann der Flüchtling seine Geschichte erzählen. Zur Entscheidung werden neben dem Gespräch die Sicherheit des Herkunftslandes, die Integrationsbereitschaft des Einzelnen und die Wahrung des deutschen Rechts hinzugezogen.

Bescheid Bekommt der Asylsuchende einen positiven Bescheid, erhält er eine Aufenthaltserlaubnis und darf hier bleiben. Bei einem negativen Bescheid kann er dagegen klagen. Bei einem zweiten negativen Bescheid muss er ausreisen.

Genehmigung Befindet sich eine Person noch im Asylverfahren darf sie unter bestimmten Umständen arbeiten. Die Zentrale Ausländerbehörde entscheidet bei jedem Einzelfall, ob eine Genehmigung zur Arbeit erteilt wird.

Ausbildungsduldung Abgelehnte Asylbewerber können über die 3+2-Regelung eine dreijährige Ausbildung beginnen oder weiterführen und mindestens zwei Jahre in ihrem erlernten Beruf arbeiten, bevor sie das Land verlassen müssen.