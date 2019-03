Alle Thurnauer und Kasendorfer fahren weiter kostenlos zur Gesamtschule

Es habe ein Missverständnis gegeben, sagte Landrat Klaus Peter Söllner (FW), als es in der gestrigen Sitzung des Kreisausschusses um die Schülerbeförderung zur Gesamtschule Hollfeld (GSH) ging. Mit der hatte sich in der vergangenen Woche schon der Schul- und Sozialausschuss befasst. Die Beschlussempfehlung, der die Mitglieder gefolgt waren, sei in einem Teil anderslautend als der richtige Vorentwurf gewesen, erklärte Söllner, der die gestrige Sitzung zu einer Klarstellung nutzte.

Der Schulausschuss hatte entschieden, dass künftig nur noch die Schüler aus Thurnau und Kasendorf eine kostenlos Busfahrkarte erhalten, bei denen die Beförderung dorthin günstiger ist als die zu einer Schule nach Kulmbach. Dies hätte dazu geführt, dass etwa in Thurnau ein Schüler aus Tannfeld weiter kostenlos nach Hollfeld gekommen wäre, im Hauptort Eltern aber künftig um die 20 Euro für die Monatskarte aus der eigenen Tasche hätten zuschießen müssen. Die Entscheidung hatte in Thurnau und Kasendorf für Unverständnis und Unmut gesorgt.

Das ist die neue Regelung

Wie Landrat Söllner gestern mitteilte, haben sich die Kreistags-Fraktionen am 20. März dafür ausgesprochen, dass auch künftig alle Schüler aus Thurnau und Kasendorf für die Schülerbeförderung nach Hollfeld nichts zahlen müssen.

Schüler aus Wonsees erhalten ohnehin eine kostenlose Fahrkarte, weil der Markt zum Schulsprengel der Gesamtschule gehört. Alle Schüler aus den übrigen 19 Landkreiskommunen, die ab dem kommenden Schuljahr an die Gesamtschule wechseln, wird laut Klaus Peter Söllner keine Kostenerstattung mehr gewährt. Für alle, die schon jetzt nach Hollfeld gehen, gilt ein Vertrauensschutz. Sie müssen die Busfahrkarte nicht bezahlen.