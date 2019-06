Alexander Herrmann tritt am 28. Februar 2020 auch in Kulmbach auf

"Alexander Herrmann Live - Schnell mal was Gutes!": Die Veranstaltung findet am 28. Februar 2020 in der Kulmbacher Dr.Stammberger-Halle statt. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr.

Wer in eine Kochshow geht, erwartet Kochkunst auf höchstem Niveau. Wer in eine Stand-Up-Comedy geht, möchte bestens unterhalten werden. Bei Alexander Herrmann bekommen die Zuschauer beides: Tipps und Tricks aus der Sterneküche - und eine Menge Spaß mit einem Spitzenkoch, der sich über drei Stunden als Top-Entertainer präsentiert.

In der Fusion aus Stand-Up-Comedy und Kochshow tischt der smarte Franke exzellente Gerichte zum Nachkochen und herzhaft lustige Anekdoten von den Dreharbeiten seiner TV-Shows auf. Dass Alexander Herrmann zu den TV-Köchen gehört, die ihr Handwerk wirklich verstehen, wurde ihm jüngst mit einem zweiten Michelin-Stern bestätigt.

Das macht ihn stolz, aber keineswegs abgehoben. In seiner Bühnenshow zeigt sich Alexander Herrmann hemdsärmelig und publikumsnah. Immer wieder holt er Zuschauer auf die Bühne: zum Abschmecken, Verkosten und natürlich zum Kochen. Alexander Herrmann ist der einzige Zwei-Sterne-Koch, den man in einer Live-Show erleben kann: eloquent, kompetent und stets mit einer Prise deftigem Humor.

Karten sind im exklusiven PreSale erhältlich auf www.eventim.deDer allgemeine Vorverkauf startet ab 6. Juni 2019, 10 Uhr, an allen bekannten Vorverkaufsstellen.