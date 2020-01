AfD-Wahlkampf: Björn Höcke kommt nach Kulmbach

Über mehrere Tage hat der Kreisverband Kulmbach der AfD Informationen nur spärlich gestreut. Nun ist es amtlich: Björn Höcke kommt zu einer Wahlkampfveranstaltung nach Kulmbach. Am Freitag, 14. Februar, um 19 Uhr spricht der Vorsitzendes des AfD-Landesverbandes Thüringen in der Dr.-Stammberger-Halle.

Björn Höcke wird dem rechten Spektrum seiner Partei zugeordnet. Mit der "Erfurter Resolution" begründete er im März 2015 den völkisch nationalistisch ausgerichteten "Flügel", der auch innerhalb der AfD umstritten ist. Höcke selbst ist in der Vergangenheit immer wieder in den Fokus des Verfassungsschutzes geraten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) stellt in Höckes Positionen Rechtsextremismus beziehungsweise Faschismus, Rassismus, Geschichtsrevisionismus, teilweise Antisemitismus und Übernahme von Sprache und Ideen des Nationalsozialismus fest.

Bei der Stadt Kulmbach macht man keinen Hehl daraus, dass man es lieber gesehen hätte, wenn die Veranstaltung nicht in Kulmbach stattfindet. Allerdings gebe es, so ein Sprecher, keine rechtliche Handhabe. Die Dr.-Stammberger-Halle sei ein mit öffentlichen Geldern geförderter Veranstaltungsraum, bei dessen Vergabe man dem Grundsatz der Gleichbehandlung folgen müsse.

Der Auftritt Höckes in Kulmbach wird wohl von Protesten begleitet sein. Mehrere Parteien und Gruppierung bereiten derzeit bereits Gegendemonstrationen vor.

Was die AfD selbst zu dieser Veranstaltung sagt und wie die Polizei die Sicherheitslage einschätzt, lesen Sie in Kürze auf infranken.de