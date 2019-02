Ältester Kulmbacher Kindergarten steht in der Waaggasse

Vom sehr interessanten Renaissance-Portal des herrschaftlichen Burggut zur Waaggasse hin, haben wir in der Entdecker Tour 8 bereits berichtet. Dass dieses Gebäude Caspar Fischer zugeschrieben wird, zeigt sich an der Gestaltung der Giebel. Die großzügige architektonische Anlage zeichnet sich durch sein Ebenmaß aus.

Am Konraditag zerstört

Die Stadt Kulmbach wurde am Konraditag 1553 fast vollkommen zerstört, auch das Anwesen Waaggasse 5 blieb nicht verschont. Aber bereits ab 1558 begann Dorothea von Guttenberg mit dem Wiederaufbau. Schon bald danach erfolgte der Verkauf des Anwesens an den Superintendenten Johann Streitberger. Ein Superintendent war ein geistlicher Amtsträger in der evangelischen Kirche, heute vergleichbar mit einem Dekan.

Noch bis 1652 ist diese Familie als Besitzer oder Miteigentümer nachweisbar. In den Jahren 1671/72 erscheint in den Häuserlisten erstmals der Name Caspar von Brunnwasser. Er ließ Umbauten an dem Gebäude durchführen und selbiges mit seinen Initialen CVB kennzeichnen. Diese befinden sich außen am hofseitigen Portal des Burgguts.

Etwas unscharf

Um dort hinzukommen müssen wir durch die schöne Eingangshalle in Richtung Kindergarten gehen. Dieser ist der älteste Kindergarten in der Stadt. Bei der Sanierung 1978 wurde die eingezogene Trennwand zwischen den Säulen entfernt und bei der letzten Sanierung 2003 eine Glaswand eingezogen.

Wir verlassen die Halle durch den Torbogen zur Hofseite. Über dem Torbogen sind die Buchstaben CVB für Caspar von Brunnwasser und die Jahreszahl 1671 noch erkennbar. Leider hat die Zeit die Konturen ziemlich unscharf werden lassen.

Unterschiedliche Deutungen

Unterschiedliche Deutungen von Inschriften sind auch in Kulmbach keine Seltenheit. So behauptet August Gebessler in seinem Kurzinventar über historische Gebäude in Kulmbach, dass diese Jahreszahl richtig 1571 heißen müsse, da sich die Buchstaben auf den Baumeister Caspar Vischer bezögen. Aber damit irrt er sich. Die Lösung des Buchstabenrätsels ist eigentlich sehr einfach, wenn man die Besitzfolge des ehemaligen Burggutes beachtet.

Sehr hilfreich ist dabei für uns wieder das Häuserbuch von Richard Lenker. In einer Lehenurkunde der markgräflichen Hofkammer vom 1. Oktober 1672 findet sich folgender Eintrag: "Caspar Brunnwasser Brandenburgischer Rat und Archivar empfangen zu (Mann) Lehen die vorgenannte Behausung samt den Garten an der Stadtmauer gelegen, von Johann Georg Reinhold Rittmeister um 10000 fl (Gulden) erkauft."

Archivar mit Adelsprädikat

Der Vorbesitzer Reinhold wurde am 4. Mai 1667 und seine Witwe Anna Margaretha an 3. September 1669 auf dem Kirchhof von St. Peter zu Kulmbach begraben.

Der Archivar Caspar Brunnwasser erhielt das Adelsprädikat und nannte sich fortan Caspar von Brunnwasser. 1701 wurden seine Tochter Ursula Maria und sein Enkel Georg Carl von Schaumberg als Besitzer eingetragen.

Über den Buchstaben CVB baute man eine kleine Kugel aus Sandstein ein. Architekturgeschichtlich gibt es allerlei Deutungsmöglichkeiten für die bauliche Verwendung solcher Kugeln. Sie konnten Erinnerungsstücke an ein historisches Ereignis sein und wurden als Symbol der Stärke an wiedererrichteten Gebäuden angebracht.

Häufig baute man Kugeln aber auch gezielt ein, um einem möglichen Gegner die Stabilität und Wehrhaftigkeit eines Gebäudes zu demonstrieren.

Denkbar wäre aber auch, dass es sich nur um einen aus dem Stein heraus gemeißelten Bauschmuck handelt. Ab 1722 unternahm die Stadt den Versuch, hier ein Waisen- und Spinnhaus einzurichten, was aber am notwendigen Geld scheiterte.

Aussehen ändert sich immer wieder

Der rechtskundige Bürgermeister Carl Rosenkrantz regte kurz nach Beendigung des Krieges von 1866 an, einen Kindergarten zu gründen. Die anfänglich ab 1871 genutzten Räume im Haus des Kunstmühlen-Besitzers Andreas Beck erwiesen sich als zu klein, und so wurde 1887 das Burggut für den Kindergarten erworben.

Das Aussehen des Kindergartens änderte sich immer wieder. So wurde 1930 ein von Architekt Holl geplanter Anbau eingeweiht. Durch den Konkurs der angrenzenden Howeg'schen Weberei konnte die Gartenfläche vergrößert werden. Nach den Plänen des Architekten Fritz Schmidt erfolgte 2001 schließlich ein behindertengerechter Um- und Neubau.