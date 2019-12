Adventsmarkt: Kulmbach stimmt sich auf Weihnachten ein

Der Kulmbacher Adventsmarkt lockte am Wochenende Weihnachtsfans aus nah und fern und erweckte den Geist der Weihnacht.

In der Luft lag Glühweinaroma, der Duft von heißen Maroni und anderen lukullischen Spezialitäten. Die Menschen standen an den heimischen Bratwurstständen Schlange. Und je später der Abend, desto zauberhafter die Stimmung.

Blasmusiker spielten vorweihnachtliche Weisen, die Showtanzgarde präsentierte einen spontanen Flashmob.