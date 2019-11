Acht Umweltschulen im Kreis Kulmbach ausgezeichnet

In der Auszeichnungsveranstaltung überreichte der Bayerische Umweltminister Thorsten Glauber Schulen, die erfolgreich an der Zertifizierung teilgenommenen hatten, die Auszeichnung "Umweltschule in Europa / Internationale Nachhaltigkeitsschule für das Schuljahr 2018/2019". Aus dem Landkreis Kulmbach wurden ausgezeichnet: Grundschule Burghaig, Meußdoerffer-Grundschule Kulmbach, Theodor-Heublein-Grundschule Melkendorf, Carl-von-Linde-Realschule Kulmbach, Caspar-Vischer-Gymnasium Kulmbach, Markgraf-Georg-Friedrich Gymnasium Kulmbach sowie die Grundschulen in Kasendorf und Thurnau. Darüber hinaus erhielten auch das Gymnasium und die Staatliche Realschule in Burgkunstadt die Auszeichnung.

Der Umweltminister betonte, dass junge Menschen gebraucht werden, um unsere Umwelt zu schützen und den Klimawandel erfolgreich zu bewältigen. Denn nur wenn alle zusammenarbeiten, können die Herausforderungen des Klimawandels gemeistert werden. Die Schüler seien ein Vorbild, deren Engagement Mut mache.

Wieder neuer Rekord

479 bayerische Schulen werden in diesem Jahr die Auszeichnung "Umweltschule in Europa / Internationale Nachhaltigkeitsschule" erhalten. Das sind wieder deutlich mehr als im Vorjahr (375 Schulen). Für Birgit Feldmann, die Landeskoordinatorin im Landesbund für Vogelschutz (LBV), ist dabei besonders erwähnenswert, dass alle bayerischen Schularten bei dieser Auszeichnung vertreten sind.

Auch die Bandbreite der gewählten Themen zeigt, mit welcher Kreativität und Fantasie sich die bayerischen Schulen diesem Bereich widmen: Ob bei Aktivitäten zum Insektenschutz, zum Erhalt der biologischen Vielfalt, zum verantwortungsvollen Umgang mit Plastik, zum Klimaschutz oder zur strukturellen Verankerung von Nachhaltigkeit in der Schule - die Schulen entwickelten mit hohem Engagement Maßnahmen, um das Thema Nachhaltigkeit in der Schule erlebbar werden zu lassen.

Die Auszeichnung erhalten Schulen, die innerhalb eines Schuljahres an zwei Projekten zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit arbeiten und dabei zeigen, wie sie durch Verhaltensänderungen sowie konkrete Umsetzungsmaßnahmen an ihrer Schule zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt beitragen. Schulen, die schon länger dabei sind, verankern so zunehmend Nachhaltigkeitsaspekte im Schulleben.

Eine Jury aus Vertretern des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz, des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, der Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen sowie des LBV als Koordinator dieser Auszeichnung entscheidet über die Vergabe des Titels.

Die Auszeichnung "Umweltschule in Europa / Internationale Nachhaltigkeitsschule" wird jeweils für ein Schuljahr vergeben. Viele Schulen sind schon über zehn Jahre dabei, um das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit konsequent ins Schulprofil einzubauen.