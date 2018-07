Abitur in Kulmbach: Zum Abschied wird getanzt

Edles uns Ausgefallenes





Spannend bis zuletzt



Ausgelernt hat es sich für die Absolventen der beiden Gymnasien nicht - und darüber sind sich auch alle im Klaren. Schließlich haben die Abiturienten große Pläne für die Zukunft. Doch das Abi ist ein wichtiger Etappensieg im Leben der jungen Menschen - und wurde bei den Abschlussbällen am Freitag und Samstag gebührend gefeiert.Die Herren kamen in Dunkelblau und Schwarz, festlicher Anzug, Krawatte und Fliege. Viel mehr Gedanken machten sich die jungen Damen, was die Auswahl der Kleider angeht. Traumprinzessinnenoutfit oder eher schlichte Eleganz - Extravaganz oder dezente Sachlichkeit. Erlaubt war alles, was gefällt.Annie Bauerschmidt suchte wochenlang. Ihre Wahl fiel schließlich auf eine silbergraue Abendrobe im Meerjungfrauen-Look. Viele Abiturientinnen griffen zu Champagner- und Nudetönen, aber auch Rosa, edles Dunkelblau, Silber und Champagner lagen im Trend. Dazwischen setzten einige "Ladies in Red" Farbakzente.Gina-Marie Blei und Robin Bär haben sich in der Schule gut verstanden und feiern zusammen. "Jetzt trennen sich unsere Wege. Aber wir werden uns schon mal wiedersehen", sind sich die Abiturienten einig.Modetechnisch ein echter Überflieger war Elizabeth Bamberger (18). Sie feierte in einer silbernen Robe. Der Clou an Elizabeth Bambergers Outfit allerdings war eine Tasche in Käfigform. Ein echtes Must-have.Spannend hat es Lena Teufel (18) gemacht. "Ich musste in die Nachprüfung", erzählt die Abiturientin. Doch letztlich hat sie das Abi geschafft und sich zur Feier des Tages ein langes Kleid mit Blumen gekauft. "Ich wollte eigentlich ein Kleid, das über dem Knie endet, aber dann hat mir dieses sehr gut gefallen."Manche recycelten auch einfach ihr Ballkleid, das sie sich vor zwei Jahren zum Tanzkurs-Ball gekauft hatten. So wie Alina Burger mit einem zeitlos-schönen Traumkleid in Dunkelblau.Für musikalische Unterhaltung bei den Abschlussbällen des Markgraf-Geog-Friedrich-Gymnasiums und des Caspar-Vischer-Gymnasiums sorgte Barfly mit gepflegter Tanzmusik.